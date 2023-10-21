إيجودالا يعتزل بسبب «العائلة»!

سان فرانسيسكو (أ ف ب)



أعلن أندريه إيجودالا لاعب جولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين، اعتزاله اللعب، بعد مسيرة 19 عاماً أحرز خلالها اللقب أربع مرات.

وصرّح إيجودالا «39 عاماً»، عن قراره بالاعتزال في مقابلة مع موقع «لاندسكيب» المملوك من قبل شبكة «إي أس بي أن»، موضحاً، أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وقال اللاعب «هذا هو الوقت المناسب»، وأضاف «بدأ الوقت يصبح محدوداً بالنسبة لي، ولم أرغب في وضع أي شيء جانباً.

وأضاف «أنت تريد أن تلعب على مستوى عالٍ، ولكن العائلة تتطلب الكثير، ابني يبلغ من العمر 16 عاماً ولدي أيضاً فتاتان، لذلك، أتطلع إلى رؤيتهما يكبران في تلك السنوات المهمة».

فاز إيجودالا مع ووريرز بلقب الدوري خلال الفترة الذهبية التي عاشها النادي في أعوام 2015، 2017، 2018 و2022.

وفور إعلان اعتزاله، وجّه ووريرز تحية كبيرة إلى لاعبه، وأعلن مالك النادي جو لايكوب عن خطط لسحب القميص رقم 9 تكريماً له.

من جهته، أشاد مدرب ووريرز ستيف كير بإيجودالا ووصفه بأنه «شخصية تحبّ الفوز بشدّة».

وقال كير في بيان «تهانينا لأندريه على اختتام مسيرة تليق بلاعب ضمن قاعة المشاهير».

ولعب إيجودالا دوراً كبيراً في قيادة فريقه إلى لقب الدوري عام 2015، عندما دفع به المدرب أساسياً في المباراة الرابعة، فيما كان فريقه متأخراً 1-2 امام كليفلاند كافالييرز بقيادة النجم ليبرون جيمس.

وتمكن اللاعب من تسجيل 22 نقطة، وقيادة فريقه الى الفوز 103-82 ومعادلة النتيجة، قبل أن يقلب ووريرز الطاولة ويفوز بالسلسلة 4-2، واختير إيجودالا آنذاك أفضل لاعب في النهائي، وهي كانت المرة الأولى التي يفوز بها لاعب بالجائزة، ولا يكون مشاركاً أساسياً في جميع المباريات.

بدأ إيجودالا مسيرته في الدوري عام 2004، عندما اختاره فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المركز التاسع في قائمة «درافت» اللاعبين الجدد، وغادر سيكسرز عام 2012، ليلعب مع دنفر ناجتس لموسم واحد، قبل أن ينضم إلى جولدن ستايت عام 2013، حيث بقي لستة مواسم.

انضم إلى ميامي عام 2020 لموسم واحد، قبل أن يعود الى ووريرز في العام التالي ويحرز لقبه الأخير.

بلغ معدل إيجودالا في 1231 مباراة خاضها في الدوري 11.3 نقطة، و4.9 متابعات و4.2 تمريرات حاسمة، ونجح أيضاً في الفوز بميدالية ذهبية مع المنتخب الأميركي في أولمبياد لندن 2012.