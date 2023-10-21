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الرياضة

حسين لبيب رئيساً لنادي الزمالك

حسين لبيب رئيساً لنادي الزمالك
21 أكتوبر 2023 09:31

القاهرة (د ب أ)

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المصري، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة «القلعة البيضاء»، وقائمته الموحدة لمدة أربع سنوات مقبلة.
وقالت اللجنة عقب الانتهاء من فرز الأصوات، إن حسين لبيب نجح في الفوز بمقعد رئيس مجلس الإدارة، بعد منافسة مع فاروق جعفر، وعمر هريدي، وميرفت السيد أحمد، وماجد فاروق الحنبلي.
وأضافت اللجنة أن هشام نصر فاز بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، بعد منافسة شرسة مع هاني العتال، فيما أنهي حسام المندوه منصب أمانة الصندوق، بعد منافسة من عبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، ومحمد قدري محمد الماوي، فيما أعلن خالد لطيف انسحابه قبل ساعات من إجراء الانتخابات.
وأوضحت أنه بالنسبة لمنصب العضوية فوق السن، فاز كل من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق وفاز بمقاعد تحت السن كل من أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر. 

مصر
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