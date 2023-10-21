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الرياضة

منتخب باكستان يكتب التاريخ

منتخب باكستان يكتب التاريخ
21 أكتوبر 2023 11:04

 
سلطان آل علي (دبي)

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انتهت المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، بتأهل 10 منتخبات، ليكتمل عقد المجموعات التسع في المرحلة الثانية.
والمنتخبات المتأهلة هي أفغانستان، وبنجلاديش، وسنغافورة، واليمن، وميانمار، وتايبيه، وإندونيسيا، وهونج كونج، ونيبال، بالإضافة إلى تأهل تاريخي لمنتخب باكستان.
وتمكّن منتخب باكستان من التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات، للمرة الأولى في تاريخه على الإطلاق، وذلك بعد الفوز على كمبوديا 1-0 في مجموع الذهاب والإياب. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، بينما استقبل باكستان منتخب كامبوديا في الإياب بالعاصمة إسلام آباد، وعلى استاد جيناه للمرة الأولى منذ عام 2015، وانتصر بنتيجة 1-0، ويعد الفوز هو الأول لباكستان منذ عام 2018. 
والجدير بالذكر أنّ الاتحاد الدولي منع باكستان من المنافسات الدولية في أبريل 2021 بسبب «طرف ثالث»، وهو ثاني منع يتعرض له منتخب باكستان في آخر 4 سنوات، ويعد هذا التأهل التاريخي بارقة أمل لكرة القدم الباكستانية في السنوات المقبلة.

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