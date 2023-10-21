81 دولة تشارك في «أبوظبي جراند سلام» للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

تجرى يوم الاثنين مراسم قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو الكبرى، والتي تنطلق منافساتها صباح الثلاثاء، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وذلك بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

ويشارك في مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو، ممثلو المنتخبات المشاركة، فيما يحضر مؤتمر البطولة وفد اتحاد الجودو، بجانب الاتحاد الدولي، وعدد من أعضاء لجانه الفنية والطبية، وممثلو المنتخبات التي يمثلها 467 لاعباً ولاعباً من 81 دولة، وتصل البلاد تباعاً، عبر مختلف مطارات الدولة، قبل قرعة المنافسات.

ويشهد المؤتمر شرح التعليمات واللوائح والشروط من «دولي الجودو»، فيما تسحب قرعة نزالات الأوزان المختلفة على مستوى الجنسين، بداية بـ «الأوزان الخفيفة» تحت 48,52,57,60,66 كيلو جراماً للجنسين، وتقام في اليوم الأول.

وتقام في اليوم الثاني، منافسات الخفيف المتوسط تحت 63,70,73,81 كيلو جراماً، وتكون النهائيات، والتتويج في الفترة المسائية، ويشهد الختام منافسات «الوزن الثقيل» تحت وفوق 78 كيلو جراماً للسيدات، وتحت وفوق 90، وتحت وفوق وتحت 100 كيلو جراماً للرجال، ويعقب ذلك مراسم التتويج.

ويشارك في البطولة حسب قائمة الاتحاد الدولي للجودو 81 دولة، من بينها 11 دولة عربية، هي الإمارات والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس، ولبنان، وجيبوتي، بينما تشارك الجزائر في «الكاتا» و«المحاربين القدامى»، وسوريا في «المحاربين القدامى».

وتضم قائمة المنتخبات الأخرى، ألبانيا، وأستراليا، النمسا، أذربيجان، جزر البهاما، بنين، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بورندي، الكاميرون، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، جمهورية الكونغو، الدنمارك، الإكوادور، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، المجر، آيسلندا، الهند، فريق المحايدين للفردي، أيرلندا، إيران، إيطاليا، جامايكا، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، لاتفيا، لتوانيا، موريشيوس، موناكو، منغوليا، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، باكستان، باراجواي، الصين، الفلبين، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، كوريا الجنوبية، مولدوفا، رومانيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، صربيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، طاجيكستان، تركمانستان، تركيا، أميركا، وأوزبكستان.