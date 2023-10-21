14 لاعباً يمثلون المنتخب و«أبوظبي لرفع الأثقال» في «العربية» و«الأفريقية»

أبوظبي (الاتحاد)



تغادر يوم الأحد بعثة نادي أبوظبي لرفع الأثقال إلى القاهرة، للمشاركة في البطولتين العربية والأفريقية، من 24 أكتوبر الجاري، إلى أول نوفمبر المقبل، ويدفع النادي بفريقين، حيث يمثل الأول المنتخب الوطني في البطولة العربية، ويضم مؤيد النجار، عز الدين الغفير، عيسى البلوشي، منذر الجسمي، فاطمة ناروئي، مي المدني، زهرة الهاشمي، بينما يمثل الثاني النادي في المنافسات الأفريقية، ويضم محمد فتحي، محمد هادي، باولا جارسيا، جوليا كاتو، أنجيلا هيل، مونسيرات، هدى شكري.

والتقى عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، البعثة قبل السفر، بحضور خلف العتيبة، وعبد الله حيي الشامسي، والدانة بني هاشم أعضاء مجلس الإدارة، بجانب خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة، حيث طالب الجميع بالظهور المشرف في البطولتين، وتقديم وجه مشرق للمنتخب والنادي.

وقال عبد الله عيسى الزعابي: «المشاركة تمثل نقلة نوعية لفريق النادي من الرجال والسيدات، خاصة أنها الأولى خارجياً، وتم الاستعداد لها جيداً في الفترة الماضية، والنادي يبحث عن تسجيل اسمه بين المتوجين بالميداليات في بطولة الأندية، التي نشكر القائمين على أمر الاتحاد الأفريقي والأشقاء في مصر على دعوتنا لها، كما نسعى لأن يكون تمثيلنا للمرة الأولى للمنتخب الوطني في البطولة العربية مشرفاً ومتميزاً.



وأضاف: النادي قام بعمل كبير في الفترة الماضية، من حيث استقطاب اللاعبين المتميزين من المواطنين والمقيمين، ونظم بطولتين، بجانب مشاركته في بطولة كأس الإمارات التي حقق وصافتها، وأظهر لاعبونا من الرجال والسيدات قدرات عالية، لذلك فإن طموحاتنا تبقى كبيرة في الظهور الخارجي الأول.

من جهته، قال أفيناش باندو المدير الفني للنادي: جميع اللاعبين جاهزون للمنافسة في الأوزان المختلفة، وقمنا بعمل كبير في الفترة الماضية، وهدفنا ترجمته إلى نجاحات في المشاركة على صعيد البطولتين اللتين نشارك فيهما، وحان الوقت لكسب ثمار البرامج التدريبية المكثفة التي قمنا بها، وثقتي كبيرة في أن جميع اللاعبين يقدمون المطلوب منهم وأكثر في «الحدثين».

وأضاف: المشاركة بجانب أننا نافس فيها على صعيد النادي والمنتخب، تجعلنا أيضاً نطمئن بدرجة كبيرة على أداء اللاعبين، من خلال الاحتكاك مع منافسين في نفس المستوى.