62 خيلاً في «الشارقة للجواد العربي»



الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مساء الأحد «مهرجان الشارقة للجواد العربي» السلالة المصرية في «النسخة 17».

ويقام المهرجان بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي – سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 62 جواداً، من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويعتبر مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية، معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

وتبدأ الفعاليات في الساعة الثالثة عصر اليوم، على أرض الصالة المغطاة بالنادي، بالشوط الأول، وهو مقسم إلى «أ، ب»، وخصص لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، بمشاركة 21 مهرة، يليه الشوط الثاني، الأفراس، بعمر أربع سنوات فأكبر، ومقسم إلى «أ، ب»، بمشاركة 19 من الأفراس، يليه الشوط الثالث، لفئة الأمهار عمر سنة إلى 3 سنوات، ومقسم إلى أيضاً إلى «أ، ب» بمشاركة 14 مهراً، ويليه الشوط الرابع للفحول بعمر أربع سنوات فأكبر، ومقسم إلى «أ، ب»، بمشاركة 9 فحول من مختلف الفئات العمرية.

وتتأهل الخيول الحائزة على المراكز الأول والثاني والثالث، في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في البطولات النهائية، وهي المهرات، الأمهار، الأفراس والفحول، لإحراز لقب البطل الذهبي، والبطل الفضي، والبطل البرونزي.

وتوجهت اللجنة المنظمة العليا بالشكر إلى هيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي على رعايتها للمهرجان، وكان لها عميق الأثر في ازدهار وتطور المهرجان على كافة الأصعدة، والمساهمة الكبيرة في نجاحات النسخ السابقة.