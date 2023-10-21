الشارقة وشباب الأهلي والبطائح تتألق في دوري السلة



علي معالي (دبي)



رجت كفة الشارقة وشباب الأهلي والبطائح، في الجولة الثالثة، من الدور التمهيدي الأول، لدوري السلة، ليبدأ السباق مبكراً على صدارة البطولة التي يشارك فيها 7 أندية.

تخطى الشارقة حاجز الـ 100 نقطة للمرة الثانية على التوالي، بالفوز على الظفرة 106- 65، بصالة نادي الشارقة، وفرض «الملك» سيطرته الكاملة على المباراة، من خلال الأرباع الأربعة التي جاءت لمصلحته «29- 9,27-20,17-15,33-21»، وأدارها الدولي سالم الزعابي، وأحمد رشيدي، واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وعلى صالة شباب الأهلي، تفوق «الفرسان» على الوصل 96- 84، ورجحت كفة شباب الأهلي في الأرباع الأول والثالث والرابع «28- 20,20- 15,32- 24»، في حين فرض «الإمبراطور» سيطرته على الربع الثاني «25- 16»، وأدار اللقاء الدولي حسن حاجي، والدولي هيثم قوجه، وعمر الأسمر، وراقبها الدولي داوود التميمي.

وفاز البطائح على الوحدة 100- 80، «26- 14,18- 23,20- 23,36- 20»، وأظهر «العنابي» أداءً قوياً في الربعين الثاني والثالث، بينما أجاد «الراقي» في الربعين الأول والرابع، وأدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب، والدولي محمد ريان، وحمزة حيدر، وراقبها الدولي محمود رشاد.