الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة وشباب الأهلي والبطائح تتألق في دوري السلة

الشارقة وشباب الأهلي والبطائح تتألق في دوري السلة
21 أكتوبر 2023 13:05

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
سالم القاسمي يزور حملة «تراحم من أجل غزة» في إكسبو الشارقة
7 آلاف طرد إغاثي في الشارقة


رجت كفة الشارقة وشباب الأهلي والبطائح، في الجولة الثالثة، من الدور التمهيدي الأول، لدوري السلة، ليبدأ السباق مبكراً على صدارة البطولة التي يشارك فيها 7 أندية.
تخطى الشارقة حاجز الـ 100 نقطة للمرة الثانية على التوالي، بالفوز على الظفرة 106- 65، بصالة نادي الشارقة، وفرض «الملك» سيطرته الكاملة على المباراة، من خلال الأرباع الأربعة التي جاءت لمصلحته «29- 9,27-20,17-15,33-21»، وأدارها الدولي سالم الزعابي، وأحمد رشيدي، واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
وعلى صالة شباب الأهلي، تفوق «الفرسان» على الوصل 96- 84، ورجحت كفة شباب الأهلي في الأرباع الأول والثالث والرابع «28- 20,20- 15,32- 24»، في حين فرض «الإمبراطور» سيطرته على الربع الثاني «25- 16»، وأدار اللقاء الدولي حسن حاجي، والدولي هيثم قوجه، وعمر الأسمر، وراقبها الدولي داوود التميمي.
وفاز البطائح على الوحدة 100- 80، «26- 14,18- 23,20- 23,36- 20»، وأظهر «العنابي» أداءً قوياً في الربعين الثاني والثالث، بينما أجاد «الراقي» في الربعين الأول والرابع، وأدار المباراة الدولي محيي الدين خطاب، والدولي محمد ريان، وحمزة حيدر، وراقبها الدولي محمود رشاد.

دوري السلة
الشارقة
شباب الأهلي
البطائح
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©