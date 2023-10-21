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الرياضة

لوكلير «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»

لوكلير «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
21 أكتوبر 2023 13:50

أوستن (أ ف ب) 

ينطلق سائق فيراري شارل لوكلير، للمرة الثالثة هذا الموسم، من المركز الأول، فيما اكتفى بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن «ريد بول» بالمركز السادس، في تجارب جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة 18 من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1». 

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وفي ظل درجة حرارة مرتفعة بلغت 35 مئوية في الهواء، و40 على الحلبة، فرض ابن إمارة موناكو سيطرته، مسجّلاً 1:34.723 ثانية، متفوقاً بفارق 13 بالمئة من الثانية عن البريطاني لاندو نوريس «ماكلارين»، فيما حل البريطاني الآخر، بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون «مرسيدس» في المركز الثالث.
وحلّت السيارة الثانية لفيراري مع الإسباني كارلوس ساينس في المركز الرابع، أمام البريطاني جورج راسل «مرسيدس»، فيما شُطبت أسرع لفة لفيرستابن، والتي كانت كفيلة بتصدره الترتيب، بسبب تجاوزه حدود المسار عند المنعطف الرقم 19.
وستكون المرة الـ 21 التي ينطلق فيها لوكلير من المركز الأول، إذ يأمل في تأخير الفوز الخمسين لفيرستابن، الذي ضمن قبل جولتين في قطر لقب بطولة العالم للمرة الثالثة توالياً.
قال لوكلير: «أنا سعيد جداً من التجارب ونيل المركز الأول»، تابع صاحب المركز السادس في الترتيب العام: «كانت حقاً لفة جيّدة والفريق قام بعمل جيّد».
بدوره، وصف نوريس حلوله في المركز الثاني بأنه «ربح إضافي» للفريق: «أعتقد أني كنت سريعاً بما يكفي للحلول في المركز الأوّل، قال شارل إنه ارتكب بعض الأخطاء، وأنا أيضاً، رغم ذلك أنا سعيد بالمركز الثاني».
وبعد إجراء تحسينات على سيارته في الحلبة المفضلة لديه، قال المخضرم هاميلتون: «أحب التواجد هنا على هذه الحلبة، وأحب البلاد، هذه حلبة صعبة ومن بين الحلبات المفضلة لدي إلى جانب سيلفرستون».
وقال: «لقد اقتربنا من هؤلاء الشبان في نهاية هذا الأسبوع، شكراً للجميع في المصنع الذي عملوا بجهد، سأقدّم أفضل ما لدي غداً».
ووراء فيرستابن الذي اشتكى على جهاز الراديو، حلّ الفرنسيان بيار جاسلي واستيبان أوكون على متن ألبين، في حين اكتفى المكسيكي سيرخيو بيريس «ريد بول»، ثاني ترتيب بطولة العالم، بالمركز التاسع، ويسبق سباق الأحد في أوستن، سباق السبرينت مع تصفياته.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
أميركا
فيراري
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