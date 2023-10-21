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الرياضة

السعودية وباكستان في ملعب الاتفاق

السعودية وباكستان في ملعب الاتفاق
21 أكتوبر 2023 14:39

 
الرياض (د ب أ) 

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب نادي الاتفاق الجديد في محافظة الخبر، لإقامة أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقررة أمام باكستان في 16 نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر كشفت لها أن الاتحاد السعودي، يبحث إقامة مباريات المنتخب المقررة على أرضه ضمن التصفيات الآسيوية، في عدد من المدن السعودية. 

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وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في سبتمبر الماضي جاهزية ملعب الاتفاق لاستضافة المباريات، خلال الفترة المقبلة، بعد تطويره وتجهيزه.
ويخوض الاتفاق مباراته أمام الرائد في الرابع من نوفمبر المقبل على ملعبه الجديد، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وشهد ملعب نادي الاتفاق زيادة 15 ألف مقعد لسعته الاستيعابية، مع تجهيز غرف الملابس وتطوير مرافقه وإنشاء المنصة الرئيسية للملعب وتركيب مظلات حول المدرجات.

تصفيات كأس العالم
السعودية
باكستان
الاتفاق
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