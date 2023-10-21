«السيدة العجوز» تستعيد فلاهوفيتش أمام ميلان



روما (أ ف ب)

يستعيد يوفنتوس الإيطالي خدمات هدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش، للمواجهة المرتقبة ضد ميلان المتصدر الأحد، بحسب ما كشفه مدرب الأول ماسيميليانو أليجري.

وقال أليجري، في مؤتمر صحفي عشية المباراة «تدرّب فاهوفيتش هذا الأسبوع، وهو في حالة جيدة، لا أدري ما إذا كان سيبدأ المباراة أساسياً، على أي حال، إذا بدأ المباراة فلن يخوض الدقائق التسعين كاملة».

وأضاف «ربما يدخل احتياطياً خلال المباراة، سأتخذ قراري بعد الحصة التدريبية الأخيرة اليوم. من المهم جداً الاستعانة مجدداً بفلاهوفيتش فهو لاعب يسجل أهدافاً مهمة».

وغاب فلاهوفيتش الذي سجل 4 أهداف في ست مباريات في الدوري المحلي هذا الموسم، عن المباراتين الأخيرتين ليوفنتوس، كما غاب عن صفوف منتخب صربيا خلال النافذة الدولية الأخيرة.

في المقابل يحيط الشك حول مشاركة المهاجم أنريكو كييزا ضد ميلان وقال أليجري في هذا الصدد «خاض نصف حصة تدريبية الجمعة، ونقرّر ما إذا كنا سنستدعيه إلى التشكيلة إذا كان في حالة جيدة».

وغاب كييزا الذي سجل 4 أهداف في 7 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، عن المباراة الأولى ليوفنتوس في «ديربي» تورينو، بسبب إصابة عضلية منعته أيضاً من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا.

ورفض أليجري اعتبار نتيجة المباراة ضد ميلان ستكون نقطة تحول في الصراع على اللقب هذا الموسم بقوله «ستكون مباراة جميلة، مباراة صعبة أيضاً، غير أن ثمة 4 فرق تستطيع إحراز اللقب وهي ميلان، إنتر، يوفنتوس ونابولي، المهم بالنسبة إلينا أن نكون ضمن هذا الرباعي في مايو».