تقارير إعلامية: أنشيلوتي باقٍ مع الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ارتبط اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة، بالمنتخب البرازيلي، بناءً على ما تردد من أنباء تشير إلى وجود اتفاق شفوي بينه وبين الاتحاد البرازيلي لكر القدم، على أن يتولى مهمة القيادة الفنية لمنتخب «السامبا»، عقب نهاية عقده مع الريال في صيف 2024، وقبل انطلاق بطولة كوبا أميركا.

ولم يتحدث أنشيلوتي كثيراً في هذا الموضوع، ولكنه خرج عن صمته أخيراً خلال مؤتمره الصحفي قبل انتقاله إلى استاد «رامون سانشيز بيزخوان» لمواجهة إشبيلية في إطار الجولة العاشرة للدوري الإسباني، وقال: أنا دائماً هنا، هناك شائعات كثيرة، ولكني أعتقد أن كل شيء سيتضح قريباً، ومثلما قلت مراراً أنا سعيد في ريال مدريد، فإنني أكررها مجدداً، ولهذا أتوقف عن الحديث عن ذلك.

وأضاف: بالتأكيد أنا أناني قليلاً، نعم الأمر كذلك لأنني أعتقد أنه في أي عمل، من الضروري أن يكون المرء أنانياً ومحباً لذاته من أجل إتمام العمل على أكمل وجه، وأنتم أيها الصحفيون تضعونني في موقف صعب بهذا السؤال.

ورغم أن اسم أنشيلوتي تردد كثيراً في البرازيل وإسبانيا على السواء، على اعتبار أنه المدير الفني القادم لمنتخب «السامبا»، إلا أنه رفض أن يتحدث في هذا الأمر بوضوح، طالما أنه مازال يدرب ريال مدريد الذي يسيطر على الكرة الأوروبية من خلال 14بطولة في دوري الأبطال.

وتساءل أنشيلوتي: هل تريدون معرفة ما إذا كنت أريد التجديد للريال أم لا؟ لن أتحدث عن مستقبلي الآن، لأن مستقبلي في مباراة اليوم أمام إشبيلية، ومباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة 28 أكتوبر الجاري.

وذكر موقع جول العالمي أنه ما لم تحدث مفاجأة، يمكن القول من دون مبالغة أو مخاطرة أوخطأ، إن الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي بعيد كل البعد عن أن يكون حقيقة واقعة، مثلما تردد الصحف الإسبانية والبرازيلية، لأن جوزيف بيدريرول مقدم برنامج «التشيرينجيتو» الشهير، أعلن في تصريحات أخيرة أن كارلو أنشيلوتي هو «الخيار الأول» لريال مدريد في منصب المدير الفني الموسم المقبل، وفقاً لبعض التسريبات التي تم نقلها عن فلورنتينو بيريز رئيس النادي.