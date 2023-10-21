كوزمين يعالج أخطاء «الملك» قبل مواجهة ناساف

علي معالي (دبي)

يحاول الروماني كوزمين مدرب الشارقة، الاستقرار على تشكيلة خط الدفاع، بعد الهزة الأخيرة التي وقع فيها «الملك» في مباراته مع اتحاد كلباء في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي انتهت بخسارة الشارقة 2-3، حيث يسعى المدرب إلى وضع خط خلفي يكون قادراً على مواجهة هجوم ناساف الأوزبكي في مباراة بعد غدٍ «الاثنين» في دوري أبطال آسيا، التي تقام على استاد الشارقة في مواجهة تحمل الكثير من التحديات لـ«الملك»، خاصة أن فوز الشارقة سيجعله منفرداً بقمة المجموعة، وتراجع ناسف عن الصدارة.

ومن المتوقع أن يعود عبدالله غانم إلى جوار اليوناني مانولاس، خاصة أن الأول لم يشارك في مباراة الفريق الأخيرة ضد اتحاد كلباء لشعوره ببعض الإرهاق، مما جعل كوزمين يمنحه راحة ولم يضعه في قائمة المباراة، في الوقت الذي تعرض فيه سالم سلطان للإصابة خلال الشوط الأول من اللقاء، ويخضع للعلاج حالياً، على أمل اللحاق بقائمة الفريق في اللقاء.

وانتظم في تدريبات الفريق، البوسني بيانيتش وشارك التونسي فراس بالعربي في جزء من المباراة الأخيرة، ويعتبر كل منهما قوة ضاربة مهمة في تشكيلة المدرب، ومع عودتهما للتشكيلة الأساسية سيكون لخط الوسط دوره المؤثر في إيجاد التوازن الذي ظهر مفقوداً في المباراة الأخيرة.

ويحاول الجهازان الفني والإداري حالياً إخراج اللاعبين من أجواء الخسارة الأخيرة، على أمل الدخول في الأجواء الآسيوية بمعنويات أفضل، خاصة أن المنافس قادم بمعنويات أفضل نسبياً، لفوزه الأخير في بطولة كأس أوزبكستان وتأهله للمباراة النهائية بعد الفوز الأخير على فريق دينامو في لقاء الدور قبل النهائي بنتيجة 2-1، والتأهل للنهائي ومواجهة فريق أولماليك على لقب الكأس يوم 12 نوفمبر المقبل.

من جانب آخر، استقبل نادي الشارقة أساطير المنتخب الإيطالي، وهم، روبيرتو باجيو، فرانشيسكو توتي، وماركو ماتيرازي في زيارة حضرها عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي وشركة الكرة.