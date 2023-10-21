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الرياضة

جوارديولا ينفي «مزاعم الخلافة»

جوارديولا ينفي «مزاعم الخلافة»
21 أكتوبر 2023 15:26


لندن (أ ف ب) 

نفى الإسباني جوزيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، ترشيح الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب برايتون، لخلافته في تدريب «السماوي». 

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وزعم تقرير صحفي أخيراً أن جوارديولا توقع لمجموعة من لاعبي برايتون أن يخلفه دي تزيربي، بعد تعادل الفريقين على ملعب أيمكس في مايو الماضي.
وبحسب ما ورد، قال جوارديولا الذي يمتد عقده مع «السيتي» إلى 2025 «هذا هو المدرب القادم لمانشستر سيتي».
وقدّم دي تزيربي «44 عاماً» عملاً مثيراً للإعجاب خلال فترة قيادته برايتون الذي يحل ضيفاً على «السيتي» في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأصرّ جوارديولا أنه لا يتذكّر ما زعمه التقرير، غير أنه سارع للإشادة بالإيطالي «لا أتذكّر ذلك، ربما ذاكرتي ضعيفة، لكني متأكّد من أن روبرتو بمقدوره تدريب أي فريق في العالم، ليس لدي أي شكّ».
تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً: «لا أتذكر قول ذلك للاعبين، هذا ليس من شأني، لست المدير الرياضي، وليس من مسؤوليتي قول ما يجري بشكل صحيح أو خاطئ».
وترك دي تزيربي، مدرب ساسوولو وشاختار دانييتسك الأوكراني سابقاً، انطباعاً مبهراً منذ توليه تدريب برايتون قبل سنة.
قاد النادي إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى، بعد حلوله سادساً في «البرميرليج» الموسم الماضي، واستهل الموسم الحالي بقوّة.
وأشار جوارديولا إلى أن تولي تدريب أكبر الأندية لا يحتاج لخبرة كبيرة «لا ينبغي أن تقود سابقاً أكبر الأندية كي تتولى مهنة تدريبها، عُيّنت مدرباً لبرشلونة، بعدما كنت في الدرجة الرابعة، من دون أي خبرة على المستوى الأول».
تابع «بيب»:« لديك فكرة عن النادي، المدير الرياضي يتبع الفكرة، يوظفون المدرب على أساس هذه الفكرة، ينتدبون اللاعبين لتطبيقها، تسير الأمور على ما يرام عندما يحدث ذلك».
أردف المدرب الفذّ: «قام مانشستر سيتي بهذا الأمر، ليفربول مع يورجن كلوب، لعدة سنوات، فازوا بالألقاب بنفس الطريقة ونفس الأفكار».

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مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
برايتون
برشلونة
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