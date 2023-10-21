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الرياضة

ماخاتشيف وفولكانوفكسي يعلنان التحدي في «يو إف سي 294»

ماخاتشيف وفولكانوفكسي يعلنان التحدي في «يو إف سي 294»
21 أكتوبر 2023 17:55

 
أبوظبي (الاتحاد)


استضافت «الاتحاد أرينا» في أبوظبي المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة «يو إف سي 294»، قبل انطلاق النزالات المرتقبة، حيث يخوض إسلام ماخاتشيف حامل لقب الوزن الخفيف، ومنافسه ألكسندر فولكانوفسكي، حامل لقب وزن الريشة، نزالهما الثاني خلال 9 أشهر، حيث نجح ماخاتشيف في انتزاع الفوز من منافسه بقرار الحكام، بعد 5 جولات قوية، في نزال استضافته مدينة بيرث الأسترالية، خلال فبراير الماضي.
وقال ماخاتشيف: «تسرني العودة إلى أبوظبي مجدداً لخوض النزالات وسط هذا الحضور المتميز، وأبذل قصارى جهدي لتقديم أداء قوي يرضي تطلعات جمهوري، وأشكرهم من كل قلبي على دعمهم المتواصل وتشجيعهم القوي».

 

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وأكد فولكانوفسكي أنه يستمتع بوجوده في أبوظبي، ولا سيما مع الإقبال اللافت من عشاق الفنون القتالية ومبيع جميع تذاكر البطولة، وقال: «أعتقد أن البطولة تشهد منافسات قوية، على غرار النزال الحماسي الذي خضناه في فبراير الماضي، وأطمح إلى حسم النزال، والفوز باللقب، وتقديم عرض متميز أمام هذا الجمهور الرائع».
وتشهد بطولة هذا العام العودة المنتظرة لحمزات شيماييف الذي يواجه كامارو عثمان في نزال، ضمن فئة الوزن المتوسط. 

وتدرب شيماييف، المولود في الشيشان، في الإمارات أشهراً عدة، استعداداً لنزاله المقبل أمام النيجيري عثمان.
واحتفاءً بخمس سنوات من فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، يشهد هذا العام برنامجاً شاملاً من الفعاليات في جميع أنحاء أبوظبي وعلى مدار سبعة أيام.
ويسهم كل ذلك في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة الرياضات القتالية في العالم. ويشهد أسبوع أبوظبي للتحدي هذا العام حفلات موسيقية وفعاليات مخصصة لعشاق الرياضة واحتفالات متميزة وعروض كوميدية وغيرها.
 

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