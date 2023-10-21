بحضور زايد بن محمد بن زايد.. «أبوظبي إكستريم» تنطلق بنجاح كبير

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، انطلقت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1) التي استضافتها مبادلة أرينا في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي.

وحققت انطلاقة البطولة، التي تأتي بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، نجاحاً فاق التوقعات، وأوقد حماس الجمهور الذي بات متلهفاً لمعرفة ما قد تحمله من ترفيه وتشويق في دوراتها المقبلة، حيث استقطبت الفعالية إقبالاً لافتاً من عشاق الرياضات القتالية بعد بيع جميع تذاكرها، وقدمت لهم تجربة مبتكرة وغير مسبوقة، وتميزت بالجمع بين تقنيات الجو جيتسو المهارية وشراسة الفنون القتالية المختلطة.

وسجلت البطولة 14 مباراة قوية بمشاركة نخبة تضم 28 رياضياً ورياضية من مختلف أنحاء العالم، حيث أظهر اللاعبون أعلى درجات الاحترافية والمهارة وسط أجواء اتسمت بالمودة والروح الرياضية، لترسم هذه البطولة صورة مشرقة عن حسن التنظيم والابتكار الذي لطالما ميز الفعاليات الرياضية التي تحتضنها أبوظبي، وتشكل علامة فارقة في تاريخ رياضتي الجو جيتسو والجرابلينج، إيذاناً ببدء عصر جديد من المتعة والتشويق الرياضي في قلب عاصمة الرياضات القتالية في العالم.

وتمكن نيمان جراسي، اللاعب الشهير من بطولات بيلاتور، من تحقيق فوز ساحق على بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي في مواجهة الفعالية الرئيسية للنزالات من دون بدلة، ودخل جراسي النزال مسلحاً بإرث عائلته العريق في الجو جيتسو ليواجه هندرسون الذي أظهر براعة منقطعة النظير في الهروب من قبضات خصمه المحكمة خلال جولات المباراة المختلفة، إلا أن جراسي كانت له اليد العليا في تنفيذ الإخضاع، وبطريقة أبهرت الحضور وأشعلت المدرجات بالهتاف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جراسي: «يسرني تحقيق الفوز في هذه البطولة، وأثق بأنها ستكون منصة الجرابلينج الرائدة على مستوى العالم، وقد بذلت قصارى جهدي في التدريب للتعود على القواعد الجديدة، وقدمت أداء جيداً وحققت ما كنت أسعى إليه في إنهاء النزال بالإخضاع، وكانت تجربة حافلة بالتشويق نتيجة وقت الجولات الضيق الذي دفعني لتقديم كل ما لدي لأحقق الفوز».

وأضاف جراسي: «كنت أدرك مدى صعوبة خوض النزال ضد هندرسون بسبب براعته وسرعته من جهة ومدة الجولات القصيرة من جهة أخرى، ولكنني عزمت على إنهاء النزال بطريقتي ونجحت في النهاية بالحصول على اللقب».

وشهدت الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة فوزاً كبيراً لإيزاك باهينسي، قائد فريق دريم آرت، على جوستافو باتيستا لاعب فريق آتوس، حيث دخل باهينسي النزال مستنداً إلى سجل انتصاراته السابقة على باتيستا، في حين كان خصمه يسعى إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعديل الموازين والانتصار على غريمه، وقال باهينسي: «سعى كلينا إلى الاعتماد على نقاط قوته، حيث استخدم باتيستا براعته في الجو جيتسو لكنني نجحت بالتفوق عليه، ورغم التحدي الكبير إلا أن الفوز كان من نصيبي».

وجمعت الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة من دون بدلة مارتن فيتوري، حامل لقب الوزن المتوسط لبطولة فيناتور إف سي والم