كأس «أبوظبي الإسلامي» تُنصف «حراس الدكة»!

معتصم عبدالله (دبي)

حظي عبدالله التميمي حارس مرمى النصر، بفرصة المشاركة الأولى مع الفريق الأول لـ«العميد» في الموسم الحالي، حينما لعب أساسياً في تشكيلة فريقه أمام ضيفه العين 0-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهي المباراة الأولى للتميمي «30 عاماً» منذ المواجهة أمام ذات المنافس 1-0 في إياب الدور نصف النهائي للبطولة ذاتها في الموسم الماضي 2022- 2023.

وتوفر مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، التي تُلعب عادة خلال فترات توقف منافسة «دوري أدنوك للمحترفين» بالتزامن مع «أيام الفيفا»، فرصة أمام الأجهزة الفنية لتجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر التي لا تجد فرصة المشاركة المستمرة، خاصة على صعيد مركز «حراسة المرمى».

وبرز في قائمة «حراس الكأس» من لاعبي «دكة البدلاء» 5 من الأسماء المميزة في أندية الجزيرة، اتحاد كلباء، العين، الوحدة، والنصر، في الوقت الذي استمر فيه نادي الوصل بالاعتماد على جهود حارسه الأساسي خالد السناني في الدوري والكأس، فيما شارك عادل الحوسني أساسياً في مباراة فريقه الأولى في البطولة أمام اتحاد كلباء 2-3، في الوقت الذي دافع فيه حسن حمزة الحارس الأساسي الحالي لشباب الأهلي عن مرمى فريقه أمام الوصل 2-3.

وفرض الثنائي عبدالرحمن العامري «الجزيرة»، وحمد المنصوري «اتحاد كلباء»، الأفضلية على صعيد حراس «دكة البدلاء» في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما شارك الأول أساسياً في ثلاث مباريات مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي، جميعها في الكأس، وشملت التعادل أمام بني ياس 2-2 في ذهاب الدور الأول، والفوز بركلات الترجيح 3-0 بعد التعادل 0-0 في الإياب، قبل الفوز على الوحدة 2-1 في «ديربي العاصمة» مساء الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي.

في المقابل، دافع حمد المنصوري «27 عاماً»، الحارس الثاني في تشكيلة اتحاد كلباء إلى جانب زميله عيسى الهوتي «الحارس الأساسي» في الدوري، خلال مباريات «النمور» الثلاث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي استهلها الفريق بالتعادل مع مضيفه خورفكان 1-1 في ذهاب الدور الأول، والفوز 5-1 في الإياب، قبل الفوز الثمين على حساب الشارقة 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي بملعب الأخير.

ووضع الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين، ثقته في الحارس محمد بوسندة، الذي شارك أساسياً في مباراتين على التوالي لـ«الزعيم» في الكأس أمام البطائح 2-1 في إياب الدور الأول، والنصر 2-0 في ذهاب ربع النهائي، وشهدت المباراة الأخيرة مشاركة الحارس «الثالث» سلطان المنذري بديلاً في دقائق الوقت «بدل الضائع» بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها بوسندة.

بدوره، شارك راشد علي الحارس البديل في صفوف الوحدة، أساسياً في مباراتين مع «العنابي» في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، واستهل الحارس البديل لزميله محمد الشامسي مشوار مشاركاته في الموسم الحالي أساسياً أمام الإمارات 5-0 في إياب الدور الأول، قبل أن يخوض مباراة «ديربي العاصمة» أمام الجزيرة 1-2 في ذهاب ربع النهائي.

ولُعبت 16 مباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية مرحلة ذهاب «الدور ربع النهائي»، وشهدت مباريات الكأس تسجيل 65 هدفاً، بمعدل 4.3 في المباراة، وتصدر الثنائي أداما ديالو «الوصل»، وفاكوندو دانيال «الوحدة» قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.

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الحراس المشاركون

عبدالرحمن العامري

النادي: الجزيرة

العمر: 25

المباريات: 3

تصديات: 6

شباك نظيفة: 0

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حمد المنصوري

النادي: اتحاد كلباء

العمر: 27

المباريات: 3

تصديات: 10

شباك نظيفة: 0

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محمد بوسندة

النادي: العين

العمر: 28

المباريات: 2

تصديات: 4

شباك نظيفة: 1

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راشد علي

النادي: الوحدة

العمر: 33

المباريات: 2

تصديات: 3

شباك نظيفة: 1

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عبدالله التميمي

النادي: النصر

العمر: 30

المباريات: 1

تصديات: 3

شباك نظيفة: 0