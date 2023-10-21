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الرياضة

أميركا بطل «مونديال الجولف» في أبوظبي

أميركا بطل «مونديال الجولف» في أبوظبي
21 أكتوبر 2023 20:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أحرز منتخب أميركا لقب «النسخة 33» لكأس أيزنهارو، ضمن بطولة العالم لفرق الهواة الجولف، بعدما أنهى المنافسات التي أقيمت بنادي أبوظبي للجولف، في صدارة الترتيب وله 36 ضربة تحت المعدل بمجموع 540 ضربة.
شهد الجولة الرابعة ومراسم التتويج، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الجولف، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، واللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وخلفان سعيد الكعبي مالك نادي أبوظبي للجولف، وممثلي الاتحاد الدولي والمنظمات العالمية للعبة.
تفوق منتخب أميركا ليحقق اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه «رقم قياسي»، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب مطارديه، النرويج وأستراليا، اللذين جاءا خلفه برصيد 25 ضربة تحت المعدل بمجموع 551 ضربات، يليها فرنسا رابعاً وله 24 ضربة تحت المعدل بمجموع 552 ضربة، وتساوى المنتخبان النيوزلندي والإيطالي في المركز الخامس برصيد 23 ضربة تحت المعدل بمجموع 553 ضربة.
حقق المغرب أفضل النتائج العربية في البطولة، بحلوله بالمركز 24 برصيد 9 ضربات تحت المعدل، بمجموع 567 ضربة، وأنهى منتخبنا مشواره برصيد 39 ضربة فوق المعدل بمجموع 615 ضربة، بعد أداء شجاع، وسط الكتيبة العالمية من النجوم المشاركين الذين يعتبرون أصحاب التصنيف الأفضل دولياً للاعبين الهواة في الوقت الحالي.
وانتزع النيوزلندي كازوما كوبوري لقب فئة الفردي في البطولة، بعدما تقدم من المركز التاسع إلى المركز الأول، في ختام الجولة الرابعة التي حقق فيها 8 ضربات تحت المعدل، ليقلب المصنف الـ 30 عالمياً على صعيد الهواة التوقعات، وينهي المنافسات بمجموع 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 272 ضربة.
وحل الأميركي دونلاب المصنف الرابع عالمياً، البطولة في المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بمجموع 273 ضربة، وتشارك المركز الثالث الفرنسي باستين أمات، والنرويجي هيرمان سيكني برصيد 14 ضربة تحت المعدل بمجموع 274 ضربة.
ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، وبعد ختام بطولة الرجال «كأس أيزنهاور»، وتقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.
من جانبه، قال معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: «ثقة الاتحاد الدولي للجولف في الإمارات لتنظيم بطولتي العالم للرجال والسيدات الهواة، جاءت نابعة من القدرات الكبيرة التي أظهرتها، باعتبارها مركزاً لتطوير الجولف على مستوى العالم واحتضانها وتحديداً أبوظبي عدداً من أهم البطولات الدولية على مدار سنوات طويلة، ونرى في البطولة محطة مهمة لمواصلة خطوات بناء الجولف لمستقبل واعد».

أبوظبي
الجولف
عبدالله السيد الهاشمي
فاهم القاسمي
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