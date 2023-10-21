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الظفرة يقلص فارق صدارة «الأولى» مع العروبة

الظفرة يقلص فارق صدارة «الأولى» مع العروبة
21 أكتوبر 2023 20:45

معتصم عبدالله (دبي)
قلص الظفرة «الوصيف» الفارق مع العروبة «المتصدر» لترتيب «دوري الدرجة الأولى»، إلى نقطتين، بفوز «الفارس» على ضيفه مصفوت 3-2، وتعثر العروبة بالتعادل الأول مع جاره دبا من دون أهداف، فيما فرض جلف أف سي التعادل 1-1 أمام الفجيرة، في انطلاق «الجولة السادسة».
وحول الظفرة تأخره أمام ضيفه مصفوت بالهدف المبكر للاعبه أندريج بوجيسفيك في الدقيقة 4، إلى فوز 3-2، بفضل أهداف خليل الحمادي في الدقيقة 21، ليوناردو أوفور في الدقيقة 36، وتوناني أفوب في الدقيقة 48، فيما قلص الفوسيني جاساما الفارق بالهدف الثاني لمصفوت في الدقيقة 51، ورفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، خلف العروبة المتصدر برصيد 16 نقطة، بعد تعادله الأول في الموسم أمام ضيفه دبا بدون أهداف.
وعلى ملعب الفجيرة، فرض جلف أف سي التعادل 1-1، وتقدم عكاشة حمزاوي بالهدف الأول لـ «الذئاب» في الدقيقة 11، وأدرك «البديل» ايوديكي أدينكا التعادل في الدقيقة 82، ورفع الفجيرة رصيده إلى 5 نقاط في المركز «الحادي عشر، مقابل 4 نقاط لجلف أف سي «الثالث عشر».
وتستكمل اليوم مباريات الجولة السادسة حيث يلتقي الجزيرة الحمراء ومسافي، التعاون والذيد، يونايتد وسيتي، جلف يونايتد والرمس، الحمرية ودبا الحصن.

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