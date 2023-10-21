«السيتي» يستعيد الانتصارات في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

استعاد مانشستر سيتي «حامل اللقب» توازنه، بفوزه على ضيفه برايتون 2-0، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحسم رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الهدفين، عبر الدوليين الأرجنتيني خوليان ألفاريز «7»، والنرويجي إيرلينج هالاند «19».

واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، بعودة قائده لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري، رافعاً

رصيده إلى 21 نقطة.

وابتسم «ديربي ميرسيسايد« الـ243 لطرفه «الأحمر»، ليتغلّب ليفربول على ضيفه إيفرتون بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، على ملعب أنفيلد، ورفع «الريدز» رصيده إلى 20 نقطة.

واستعاد نيوكاسل نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه كريستال بالاس برباعية، تناوب على تسجيلها جاكوب مورفي، وأنتوني جوردون، وشون لونجستاف وكالوم ويلسون.

وفاز برنتفورد على بيرنلي 3-0، وخسر بورنموث أمام ولفرهامبتون 1-2، وتعادل نوتنجام فوريست مع لوتون تاون 2-2.