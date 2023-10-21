اليوم.. افتتاح الألعاب «البارالمبية الآسيوية» رسمياً

هانجتشو (الاتحاد)

تفتتح اليوم رسمياً، النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، على استاد هانجتشو بارك الرياضي.

وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية، حيث يشارك فيها 5 آلاف رياضي من 44 دولة، يتنافسون في 22 رياضة، و566 مسابقة، وتقام مسابقاتها في 19 منشأة وموقعاً رياضياً.

وتشارك الإمارات بـ 40 لاعباً ولاعبة في 7 رياضات خلال منافسات الدورة، وسيحظى كل من اللاعب محمد الحمادي (ألعاب قوى) واللاعبة عائشة الشامسي (رماية) بشرف حمل علم الدولة في طابور عرض المنتخبات.

وينطلق حفل الافتتاح في السابعة والنصف مساء بتوقيت الصين، الثالثة والنصف عصراً، بتوقيت الإمارات، ويستمر لمدة 90 دقيقة، رافعاً شعار «القلوب تلتقي والأحلام تسطع».

وتصل شعلة الدورة اليوم إلى استاد هانجتشو بارك الرياضي، حيث تتم إضاءة الشعلة الرئيسية بعدما قطعت المسافة من مدينة جوانزو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين يوم 12 أكتوبر الجاري، تكريماً للمدينة التي كانت قد استضافت دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الافتتاحية في عام 2010.

وشارك في مسار الشعلة 600 حامل للشعلة من الصين، من بينهم أحمد نواد لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى.

وعلى مدار الثلاث دورات الماضية، كان للإمارات مشاركة فاعلة في الألعاب البارالمبية الآسيوية، واستطاع أبطالها الوصول إلى منصات التتويج فيهم جميعاً، حاصدين 47 ميدالية ملونة توزعت بين (10 ذهبيات و24 فضية و13 برونزية)، بداية من النسخة الأولى عام 2010 في جوانزو الصينية، التي حققت فيها الإمارات 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة)، وفي الدورة الثانية بإنشيون بكوريا الجنوبية عام 2014، حقق أبطال الإمارات الرصيد الأعلى من الميداليات والذي بلغ 25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات)، وفي الدورة الماضية في جاكرتا عام 2018، حقق أبطال الإمارات 11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات.

وعلى صعيد استعدادات منتخبات الإمارات، عُقد أمس السبت الاجتماع الفني لرفعات القوة في الدورة وحضره مدربا منتخب الإمارات قاسم تيتو ووليد جمول، وتم خلال الاجتماع التأكيد على تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لرفعات القوة في جميع المسابقات.

وتم التأكيد على أوزان اللاعبين المشاركين، حيث تشارك الإمارات بـ3 لاعبين هم عادل شانبيه وزن 88 كجم، وعبدالله النقبي في وزن 107 كجم، وأحمد البلوشي فوق وزن 107 كجم، ولاعبة واحدة هيفاء راشد النقبي في وزن 67 كجم.

ومن جانبها أكدت هيفاء راشد النقبي، لاعبة منتخب الإمارات لرفعات القوة، جاهزيتها للمشاركة في الدورة، وتحقيق طموحاتها سواء بالمنافسة على تحقيق الميداليات، أو الوصول إلى الأرقام التأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وحققت هيفاء العديد من النتائج والإنجازات على مدار مشاركتها السابقة، بدايةً من بطولة آسيا عام 2013 في ماليزيا، ونهاية بتحقيق الميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية بآسياد جاكرتا عام 2018 في وزن 73 كجم.

وقالت اللاعبة: «استعداداتنا للمشاركة في الألعاب الآسيوية كانت متميزة، وشهدت خوض منافسات في بطولة العالم لرفعات القوة في دبي شهر أغسطس الماضي، واستفدنا كثيراً بالاحتكاك مع أبطال العالم». وأضافت: «دورة الألعاب الآسيوية، تعد محكاً قوياً، خاصة وأنها تضم مجموعة من أبطال العالم من أبناء قارة آسيا، سنحاول بذل قصارى جهدنا أمام منافسين هم الأفضل على مستوى القارة».

وأكدت أن الوصول إلى منصات التتويج لا يعد هدفاً وحيداً في هذه الدورة، ولكن تحقيق أرقام تأهيلية إلى «باريس 2024»، خاصة أنها تسعى لتتويج جهودها في هذه الرياضة التي تمارسها على مدار 12 عاماً بتحقيق هذا الحلم.

وعلى صعيد النتائج الريشة الطائرة، خسر محمد المزروعي، مباراته الثانية في الدورة ضمن منافسات الفردي فئة (WH2) أمام الإندونيسي ويوين أندرى 0-2، وخسر رفقة زميله جمال البدواوي ضمن منافسات الزوجي لفئة (WH2) أمام الزوجي الصيني زيمو كو، وجيانبينج ماي بنتيجة 0-2.