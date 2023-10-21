20 ميدالية تقود «بناء الأجسام» إلى «الوصافة الخليجية»

دبي (الاتحاد)

أحرز منتخب بناء الأجسام، المركز الثاني في بطولة الخليج الأولى بالبحرين، بعدما حصد 20 ميدالية «7 ذهبيات، و9 فضيات، و4 برونزيات».

حضر البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأحمد جوهر عضو المجلس، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وعدد من القيادات الرياضية الخليجية، وجاءت البحرين في المركز الأول، والسعودية ثالثاً.

ونجح لاعبو منتخبنا في حصد 20 ميدالية، منها 7 ذهبيات لكل من علي ضاوي الذي نال أيضاً كأس بطل الأبطال في الفيزيك، وفيصل الشحي «ذهبيتين»، وخالد الفلاسي، وخالد الزرعوني، وراشد الشميلي، وأحمد رستم، و9 فضيات من نصيب سعيد عباس «فضيتين»، وعمر المهيري، وعصام الغص، وربيع الزعابي، وخالد الفلاسي، وسعيد غلام، وأحمد المعلا، وأحمد رستم، و4 برونزيات فاز بها عصام الغص، وسيف جميل، وسعيد غلام، وعيسى كميل.

وقال أحمد جوهر: «ظهرت البطولة جيدة فنياً، وقدم منتخبنا مستوى قوياً، ونعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية، استعداداً للبطولات المقبلة ونجح لاعبونا في ترجمة جهودهم إلى ميداليات ونبارك لهم الإنجاز».