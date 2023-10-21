شباب الأهلي يفرض «الفاصلة» على الوصل

معتصم عبدالله (دبي)

فرض شباب الأهلي «مباراة فاصلة» أمام الوصل، بالفوز 3-2 في إياب نهائي «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، والتي جمعت الفريقين، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، بنادي شباب الأهلي.

وتقدم الوصل بنتيجة الشوط الأول «26 - 24»، قبل أن يعود «الفرسان» في الشوطين الثاني والثالث «25 - 21، 25 - 24»، فيما مالت كفة الأفضلية للوصل في الرابع «25 - 23»، وحسم شباب الأهلي المواجهة في الشوط الخامس 15 - 13.

وعوض «الفرسان» بفضل الفوز المثير، خسارته في مباراة ذهاب النهائي 2-3، ليحتكم الفريقان إلى مواجهة فاصلة يوم السبت المقبل، على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، لحسم أول ألقاب موسم 2023 - 2024.

ويطارد الوصل في النهائي المرتقب تتويجه باللقب السادس في تاريخه في «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، والأول منذ آخر تتويج موسم 2012 - 2013، في الوقت الذي تُوج فيه «الفرسان» بآخر ألقابه على صعيد البطولة التي تفتتح موسم منافسات الطائرة في 2020 - 2021.