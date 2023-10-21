منتخب اليد يواجه السعودية في «تصفيات الأولمبياد»

رضا سليم (دبي)

يخوض منتخب كرة اليد المباراة الرابعة في المجموعة الأولى أمام السعودية، اليوم، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمقامة حالياً بالدوحة إلى 28 أكتوبر الجاري، وخسر منتخبنا أمام قطر 23-31، وستكون المباراة الأخيرة في الدور الأول أمام الهند يوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، تأهل الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس الإمارات، والذي يقام السبت المقبل، بعدما فاز «الملك» على شباب الأهلي 31-29 في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في نصف النهائي، فيما فاز مليحة على الجزيرة 34-31، بصالة الوصل.