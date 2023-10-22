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الرياضة

صن داونز يضع قدماً في نصف نهائي «دوري أفريقيا»

صن داونز يضع قدماً في نصف نهائي «دوري أفريقيا»
22 أكتوبر 2023 08:13

 
لواندا (أ ف ب)

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وضع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي قدماً، في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أفريقيا لكرة القدم في نسختها الأولى، بفوزه الثمين على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-صفر، على ملعب 11 نوفمبر في لواندا في ذهاب ربع النهائي.
وحصل الفريق الأنجولي على ركلة جزاء في الشوط الأول، أهدرها مهاجمه جيلبرتو في الدقيقة 42، ودفع الثمن باستقبال شباك فريقه لهدفين في الشوط الثاني، عبر التشيلي مارسيلو أييندي «67» وثابيلو ماسيكو «80».
وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد ستاديوم» في بريتوريا.
وكان الأهلي المصري عاد بتعادل ثمين مع أرض مصيفه سيمبا التنزاني 2-2، في افتتاح مباريات الذهاب، على أن يلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء أيضاً في القاهرة.

صن داونز
جنوب أفريقيا
أنجولا
الأهلي المصري
سيمبا التنزاني
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