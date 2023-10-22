مبابي.. «فك النحس»!

باريس (أ ف ب)



استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية، وقاد باريس سان جيرمان «حامل اللقب»، إلى مواصلة الصحوة، بالفوز على ضيفه ستراسبورج 3-0، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما انتزع نيس الصدارة بحسمه «ديربي الجنوب» أمام مرسيليا 1-0.

على ملعب «بارك دي برانس»، فك مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وهز الشباك مفتتحاً التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وسار مبابي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف، على النهج ذاته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية، عندما سجل هدفي الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا 2024 في مرمى هولندا 2-1، ثم عاد إلى التألق في ودية الفوز على أسكتلندا 4-1، بتسجيله هدفاً من ضربة جزاء مع تمريره كرة حاسمة.

وهو الفوز الثاني توالياً لسان جرمان بعد الأول على رين، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران 0-0، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشدد باريس سان جيرمان الخناق على موناكو المتصدر السابق، عندما تقدم عليه بنقطة واحدة برفع رصيده إلى 18 نقطة.

وأعرب لويس إنريكي مدرب سان جيرمان عن ارتياحه بأداء لاعبيه، وقال «هناك قلق منطقي بعد هذه التوقفات الدولية، بسبب صعوبة عودة اللاعبين إلى أجواء المنافسة المحلية، لكن المجموعة أدارت المباراة بشكل جيد جداً».

وأضاف «نحن بصدد اكتشاف اللاعبين الذين لعبوا قليلاً جداً منذ بداية الموسم، مثل برادلي أو الكوري الجنوبي كانج إن لي أو فابيان رويس، منحهم وقتاً للعب يسمح لهم أيضاً بالتعرف على بعضهم البعض، ونحن خطيرون في كل مكان تقريباً وهذا في مصلحة الفريق».

وعلى ملعب «أرينا ريفييرا»، حسم نيس «ديربي الجنوب»، بتغلبه على ضيفه وجاره مرسيليا بهدف سجله إيفان غيساند في الدقيقة 79 بعد دقيقة واحدة من طرد مدافع مرسيليا الأرجنتيني ليوناردو باليردي لتلقيه الإنذار الثاني في مدى ثلاث دقائق.

وتابع نيس انطلاقته المثالية هذا الموسم، وحقق فوزه الثاني توالياً، والخامس هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، ورفع نيس رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة أمام سان جيرمان ونقطتين أمام موناكو.

في المقابل، مني مرسيليا بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، والثانية في رابع مباراة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو جاتوسو خليفة الإسباني مارسيلينو المستقيل من منصبه في 20 سبتمبر الماضي، حيث خسر الاولى أمام مضيفه موناكو 2-3 في الدوري، وسقط في فخ التعادل في الثانية أمام ضيفه برايتون الإنجليزي 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وفاز في الثالثة على لوهافر 3-0 في المرحلة الثامنة.