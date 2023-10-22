الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يقلب «الطاولة»

رونالدو يقلب «الطاولة»
22 أكتوبر 2023 08:59

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كاكو: «الزعيم» لا يخشى الهلال والنصر في «الأبطال»
بيانيتش: استمتعت مع رونالدو أكثر عن ميسي!


أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى سكة الانتصارات، والارتقاء إلى المركز الثالث، بتسجيله هدف الفوز، وقلب الطاولة على ضيفه ضمك 2-1، على ملعب «الأول بارك» في الرياض في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وتقدم ضمك في الشوط الأول، بهدف الكاميروني جورج كيفن نكودو ، ورد النصر في الثاني بهدفي البرازيلي أندرسون تاليسكا ورونالدو.
وعوض النصر تعثره أمام أبها 2-2 في المرحلة الماضية، عندما توقفت انتصاراته المتتالية عند ستة، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، وصعد الى المركز الثالث، مستغلاً تعثر الاتحاد «حامل اللقب» أمام مضيفه التعاون الثاني 1-1، في افتتاح المرحلة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.
ونجح ضمك في هز شباك النجار من هجمة مرتدة، كسر على إثرها نكودو مصيدة التسلل، وانفرد بالمرمى ولعب الكرة على يسار حارس النصر «45+2».
وكان النصر قريباً من التسجيل من ضربة حرة مباشرة لرونالدو مرت بمحاذاة القائم، قبل أن ينجح تاليسكا في ذلك من ضربة حرة مباشرة، استقرت على يمين حارس ضمك «52».
وحرمت العارضة تاليسكا من الهدف الثاني، بردها رأسيته من مسافة قريبة.
وانبرى رونالدو لضربة حرة مباشرة ثانية، ترجمها هذه المرة إلى هدف، عندما أسكن الكرة على يسار زغبة «56».
وتابع الأهلي صحوته حقق فوزه الثاني توالياً والسابع هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه الوحدة 3-1 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وسجل الفرنسي الآن سان-ماكسيمان والبرازيلي روجر إيبانيش، والجزائري رياض محرز ثلاثية الأهلي، عبد الباسط هندي بالخطأ في مرماه هدف الوحدة.
وتقدم الأهلي إلى المركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر الثالث، بينما تراجع الوحدة إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
وحقق الشباب الفوز على الطائي 2-0، في أول مباراة تقام على ملعبه، سجلهما السنغالي حبيب ديالو وحسين القحطاني، ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة، وصعد إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

 

الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
الأهلي السعودي
رياض محرز
الشباب
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©