«البوندسليجا».. للكبار فقط!

برلين (أ ف ب)



استعاد باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد يوم واحد، من بوروسيا دورتموند، وذلك إثر تغلبه على مضيفه فولفسبورج 2-1، في المرحلة الثامنة التي شهدت انتصارات لفرق الطليعة كافة، حيث تغلب شتوتجارت على أونيون برلين 3-0، وبايرن ميونيخ حامل اللقب على ماينز 3-1.

وسجّل هدفي ليفركوزن كل من الهولندي جيريمي فرمبونج «13»، والإسباني أليكس جريمالدو «62»، فيما سجل الفرنسي ماكسانس لاكروا «41» الهدف وحيد لأصحاب الأرض.

وقال لاعب ليفركوزن الدولي السويسري جرانيت تشاكا لقناة سكاي ألمانيا «بعد أن تقدمنا، أصبح الوضع أسوأ، وكان هناك الكثير من الأخطاء، وفي الشوط الثاني أظهرنا رد فعل وفزنا بجدارة».

على ملعب فولكسفاجن أرينا، أظهر ليفركوزن مجدداً علو كعبه هذا الموسم، وعاد بفوز ثمين أمام منافس عنيد على ارضه لم يخسر أي مباراة بيتية قبل هذا اللقاء، وحقّق ليفركوزن فوزه السابع هذا الموسم من أصل 8 مباريات، من دون ان يتلقى بعد أي خسارة والرابع توالياً.

وعموماً، حقق باير ليفركوزن 10 انتصارات في 11 مباراة في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي.

وأعاد باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو الأمور إلى نصابها، رافعاً رصيده الى 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر شتوتجارت الفائز على مضيفه أونيون برلين الجريح 3-0، ونقطتين أمام دورتموند الذي كان انتزع الصدارة بتغلبه على فيردر بريمن 1-0 في افتتاح المرحلة.

وعلى ملعب «ستاديون أن در ألتن فورستيري»، عاد شتوتجارت بفوز ثمين على حساب أونيون برلين الجريح ورابع الموسم الماضي بثلاثية، واستعاد المركز الثاني.

وافتتح الغيني سيرهيو جيراسي التسجيل لشتوتجارت «16»، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً، في صدارة لائحة الهدافين، قبل أن يضيف الكونغولي سيلاس مفومبا «81» ودينيس أونداف «88» الهدفين الآخرين.

وأصبح جيراسي ثاني لاعب هذا القرن في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يسجل 14 هدفاً في أول ثماني مباريات، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2014-2015 «سجّل رونالدو 15 هدفاً في 8 مباريات ذاك الموسم» حسب «أوبتا» للإحصائيات الرياضية، إلا أن المهاجم الغيني خرج قبل مرور نصف ساعة على اللقاء بسبب الإصابة.

وحقّق شتوتجارت فوزه السادس توالياً، والسابع هذا الموسم، عندما تغلب على أونيون برلين مفاجأة الموسم الماضي وصاحب النتائج المخيبة هذا الموسم بتلقيه الهزيمة السادسة توالياً في الدوري والثامنة في مختلف المسابقات.

وتجمد رصيد أونيون برلين عند ست نقاط في المركز الرابع عشر، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي في الجولة الثالث لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وبدوره استعاد بايرن ميونيخ المركز الثالث، وأبقى على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن ليفركوزن بفوزه الكبير على مضيفه ماينز 3-1، وحقّق «البافاري» فوزه الثالث توالياً، رافعاً رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن دورتموند الرابع.

وضرب بايرن ميونيخ بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى 16 دقيقة، فافتتح التسجيل عبر المهاجم الدولي الفرنسي كينجسلي كومان، من تمريرة من لوروا سانيه في الدقيقة 11، ثم أضاف الثاني، بعد خمس دقائق بواسطة المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، بعد تمريرة من لاعب الوسط الدولي ليون جوريتسكا «16».

وهو الهدف التاسع لكين مع النادي البافاري في الدوري، منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من توتنهام، فعزز موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

واعترف كين بأن بايرن «استغل الحظ في بعض الأحيان» لكنه قال لقناة سكاي المانيا «إنه فوز مهم خارج أرضنا».

وتابع «ما زلت أشعر أن هناك مجالاً للتحسن، وما زلت أتعرف على زملائي في الفريق».

وقلص المدافع الفرنسي أنتوني كاسي الفارق لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، لكن جوريتسكا أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث للنادي البافاري مطلع الشوط الثاني، إثر تمريرة من جمال كوسيالا «59».

ولا يزال بايرن بلا أي خسارة في الدوري هذا الموسم على غرار باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند، ويشكّل فوزه أفضل استعداد لمواجهة مضيفه جالطة سراي التركي الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقّق لايبزج ثالث الموسم الماضي فوزاً كبيراً على حساب مضيفه دارمشتات 3-1،

وسجّل البلجيكي إيكوما لويس أوبيندا «1 و72»، والسويدي إميل فورسبرج «24» أهداف لايبزج، فيما سجل لأصحاب الارض توبياس كيمبي «32 من ضربة جزاء».

ورفع لايبزج الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم والأول بعد تعادلين متتاليين، رصيده الى 17 نقطة في المركز الخامس.