رونالدو: الاعتزال عندما يأتي النداء!

الرياض (د ب أ)



أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، أنه يستمر بالعطاء في ملاعب كرة القدم، حتى يمنعه جسده عن مواصلة اللعب.

وقال رونالدو في تصريحات عقب نهاية لقاء فريقه أمام ضمك، والذي حسمه النصر بالفوز 2-1، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي، إن الأرقام القياسية التي لا يزال يحققها في الملاعب الكرة، مع وصوله إلى عامه الـ38، تأتي نتيجة العمل الكبير الذي يقوم به، والذي يستمر فيه حتى يمنعه جسده من اللعب.

وأضاف رونالدو: «المباراة كانت صعبة أمام فريق جيد للغاية، فضلًا عن أننا عائدون من فترة التوقف الدولي التي بذلنا فيها جهداً، سواء على مستوى اللعب أو السفر».

وأعرب رونالدو عن سعادته بقدرته على العطاء مع الفريق، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يقدم أفضل ما لديه دون مساعدة زملائه وجهدهم الكبير داخل الملعب.

ورفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر، ونقطة خلف التعاون صاحب المركز الثاني.