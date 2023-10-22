الشارقة ومليحة.. «النهائي المكرر» في «اليد»



رضا سليم (دبي)



ضرب مليحة موعداً جديداً مع الشارقة، في ختام كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، وهو النهائي الثاني بين الفريقين، بعدما التقيا في نهائي كأس الاتحاد، ورجحت كفة «الملك»، فيما تقابلا في نهائي كأس نائب رئيس الدولة خلال الموسم الماضي، وفاز الشارقة أيضاً.

وجاء تأهل مليحة الذي يقدم موسماً استثنائياً، بعد فوزه على الجزيرة 34-31، في نصف النهائي، فيما تأهل الشارقة على حساب شباب الأهلي 31-29 في الدور نفسه.

وتفوق مليحة على الشارقة 25-23 في «التمهيدي»، وتصدر المجموعة الثانية التي خرج منها طرفا النهائي، برصيد 7 نقاط، من الفوز على العين أيضاً، والخسارة أمام دبا الحصن.

ويضم مليحة مجموعة متميزة من اللاعبين الذين يقودهم المدرب «المخضرم» المصري وليد عبدالكافي، وأبرزهم «الثنائي المحترف» أحمد قاسم وعمر فولي، وأيضاً أحمد سعيد من مواليد الدولة، بالإضافة إلى اللاعبين المواطنين، أحمد إسماعيل، وسلطان هاشم، وسالم بلال، ومحمد مال الله، وحسن علي، وأحمد خميس، وإسماعيل فرج، ومحمد عيد، وسعيد بن خالد، وعبدالعزيز بن خميس، وأحمد سيف.

وحرص محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، على الوجود بصالة الوصل ومساندة الفريق، في حضور عدد من أعضاء النادي، واجتمع مع اللاعبين بعد المباراة، وهنأهم على الأداء المشرف الذي وضع الفريق في النهائي للمرة الثانية هذا الموسم، وطالبهم بالمزيد من الجهد، في كل البطولات.

فيما يعتبر النهائي هو الثالث لـ «الملك»، خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في حصد كأس السوبر، وكأس الاتحاد، ويطمح إلى مواصلة هيمنته على البطولات المحلية بـ «العلامة الكاملة»، ليكرر «خماسية» الموسم الماضي، مطارداً رقماً قياسياً جديداً بحصد اللقب رقم 44 في سجل تاريخ كرة اليد بنادي الشارقة.

وحصد الشارقة درع الدوري العام 17 مرة، و10 ألقاب لكأس رئيس الدولة، و6 بطولات لكأس السوبر، وكأس الإمارات 5 مرات، و3 كؤوس في كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والحصول على كأس الاتحاد 2023-2024، إضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، وميداليتين برونزيتين في كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2019، وبرونزية كأس الخليج 2023، ويستعد للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الشهر المقبل في الكويت.