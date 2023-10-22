«داحس 63» بطل «الشراعية 43 قدماً» في دبي

دبي (الاتحاد)

توج القارب «داحس 63»، لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة الشاب عيسى سلطان المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 80 قارباً.

وحل ثانياً في السباق القارب «الشقي 96» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، فيما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي.

وحقق الحدث نجاحاً تنظيمياً كبيراً، وأقيم في ظروف تناسب طبيعة المنافسات، حيث انطلق من نقطة البداية في عمق الخليج العربي في مسار انسيابي ووسط سرعات رياح مناسبة تتراوح بين 8 و12 عقد نحو خط النهاية قبالة برج العرب لمسافة زادت عن 14 ميلاً بحرياً، وأحكمت اللجنة المنظمة للسباق السيطرة على مجرى التنافس مما سهل الوصول السريع والآمن لجميع المشاركين.

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد نهاية السباق في منصة الأبطال يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية مشرف السباق، بتسليم الكؤوس والجوائز إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى نواخذة القوارب (داحس 63) و(الشقي 96) و(سهم 170) وسط فرحة وسعادة البحارة وأطقم القوارب.

وأشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة والإقبال في أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وفاتحة السباقات الكبيرة في أكثر الرياضات المحلية شعبية، مؤكداً أن الروح التي لمسها من الجميع أمر مبشر لموسم ناجح.

وأهدى النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، فوز القارب «داحس 63» إلى راعي الفريق الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام على دعمه المتواصل مؤكداً أنهم كفريق يسعون دائماً إلى منصات التتويج، مشيداً بأداء قوارب الفريق، ونجاح النوخذة الشاب عيسى سلطان المرزوقي في السباق.

وقال مروان المرزوقي إن الفريق الذي يضم مجموعة من القوارب نجح في اتخاذ الاستراتيجية المناسبة والناجحة التي مكنته من الفوز ووصول القوارب في المقدمة ومن بينها القارب داحس 63 الذي توج بطلاً، مشيراً إلى أنها تعد بداية رائعة لموسم ناجح، خاصة أن قوارب الفريق نجحت مع بداية الموسم في سباق القوارب المحلية 22 قدماً في الفوز بلقب السباق عبر القارب زلزال 77.