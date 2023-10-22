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الرياضة

المرزوقي بطل «المحترفين» في «الاستعراض»

المرزوقي بطل «المحترفين» في «الاستعراض»
22 أكتوبر 2023 13:11


أبوظبي (الاتحاد)


شهدت القناة تتويج الفائزين والأبطال في «الفلاي بورد وزوارق الريموت كنترول»، والتي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية والقناة، وسط حضور جماهيري كبير، اكتست به منطقة القناة.
وسجلت المنافسات، وللمرة الأولى، منذ فترة طويلة، ارتفاع وتجاوز أعداد المشاركين في فئات زوارق الريموت كنترول، بوصولها إلى أكثر من 50 متسابقاً، في الفئات الثلاث، وحضور من مختلف دول الخليج، فيما سجل استعراض الفلاي بورد أيضاً حضوراً دولياً ونسائياً للمرة الأولى.
وحقق راشد أحمد مهدي المركز الأول في فئة «2 سل»، وتبعه خليفة أحمد مهدي، وعمر عيسى حسن، وفي «3 سل» ذهبت الصدارة إلى عزام عيسى حسن، وتبعه ثاني جمعة الطاير، وعقيل محمد مهدي، وفي «4 سل» حل في المركز الأول المتسابق القطري علي المزروعي، وجاء جمعة سهيل الطاير ثانياً، وحمد محمد صالح ثالثاً.
وفي «الفلاي بورد» حقق سيف سلطان عبد العزيز «أجمل استعراض»، في فئة النوفيس،
وتبعه الهولندية جينجر كروك، وجاء إبراهيم خالد، وفي فئة البرو والمحترفين حقق المتسابق مانع المرزوقي المركز الأول في أجمل استعراض، وتبعه ماجد المرزوقي، والتركي أوجر بيرو.

 

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وتوج الفائزين في الختام، وليام هوليدي مدير عام القناة وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وأحمد إبراهيم الطاهر مدير السباق.
من جهته، وجه خليفة الرميثي تهنئته للمشاركين في البطولة والحاضرين من خارج الإمارات للانضمام إلى المنافسة، وقال: يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية رحلة جذب المشاركين، من كل الدول للبطولات البحرية، وتنوع الجنسيات في بطولتي الفلاي بورد والريمونت كنترول، دليل على قوة ومكانة البطولات على المستوى الدولي، والذي أسهم في جذبهم للمشاركة والحضور.
ووجه خليفة الرميثي شكره إلى القناة، والتي استضافت المنافسة، مؤكداً أن خطة إقامة البطولات في المنطقة مستمرة في المستقبل، وبتعاون كبير بين القناة والنادي، لرسم مستقبل أجمل للرياضة البحرية في منطقة القناة.

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نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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