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الرياضة

منتخبنا يحافظ على موقعه في كأس ديفيز

منتخبنا يحافظ على موقعه في كأس ديفيز
22 أكتوبر 2023 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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حافظ منتخبنا على ترتيبه في المجموعة الرابعة لكأس ديفيز للتنس، في ختام البطولة التي أقيمت في أنطاليا بتركيا، مستفيداً من فوزه في المباراة الحاسمة على تركمانستان 2-1.
وأسفرت النتائج عن فوز عبد الرحمن الجناحي، على التركماني جوربانوف 6-1 و6-0.
وفاز عمر بهروزيان وعبد الرحمن الجناحي على ميلس ويوري 6-1 و2-6 و6-4، بينما خسر عمر بهروزيان أمام ميليس 4-6 و6-4 و6-7.
وفاز منتخبنا في المباراة الافتتاحية على العراق، قبل أن يخسر أمام سوريا وسنغافورة في المباراتين التاليتين، وضمت البعثة محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة، والمدرب محمود نادر، واللاعبين عمر بهروزيان، عبد الرحمن الجناحي، ومحمود خليفة البلوشي، وعبدالله المرزوقي، وحمد الجناحي، وأحمد منصور بدري.

الإمارات
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تركمانستان
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