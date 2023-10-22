العين يتصدر «قائمة التسديدات» في «دورينا»



مراد المصري (دبي)



تصدر العين قائمة الأكثر تسديداً على المرمى، بعد «5 جولات» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحسب موقع «ويسكاوت»، بمعدل 7.4 تسديدة في المباراة، يليه الوحدة «6.6 تسديدة»، ويأتي شباب الأهلي ثالثاً «6.2 تسديدة».

وفي بقية القائمة جاء الوصل رابعاً بمعدل 6 تسديدات للمباراة، والنصر 5.8، والجزيرة 5.6، واتحاد كلباء 5.2، والشارقة 4.8، وعجمان 4.4، وبني ياس 3.8، وحتا 3.5، والإمارات والبطائح 3.2، وخورفكان 2.2.

ويعتبر الوصل أقل الفرق استقبالاً للتسديدات على مرماه في أول خمس جولات بمعدل تسديدتين للمباراة، والنصر 3.4 تسديدة، والوحدة والجزيرة 4 تسديدات.

وفي بقية ترتيب القائمة جاء العين 4.2 تسديدة، وشباب الأهلي 4.6، وحتا 4.8، واتحاد كلباء والشارقة 5.2، والبطائح والإمارات 5.4، وخورفكان 5.8، وعجمان 6، وبني ياس 8.2.

ويمثل «العنابي» ظاهرة لافتة، ورغم أنه ثاني أكثر الفرق تسديداً على مرمى المنافسين، وثالث أقلها استقبالاً للتسديدات، فإنه حصد انتصارين، وتكبد ثلاث خسائر.

وجاءت الإحصائية لتترجم تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، عقب الخسارة أمام الجزيرة في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث أشار إلى أن المنافس سجل هدفين من محاولتين، فيما لم يجد فريقه الفاعلية في محاولاته الهجومية العديدة، وهو ما يجعل الفريق مطالباً بالعمل على التخلص من هذه الظاهرة، قبل عودة عجلة «دورينا» للدوران مرة أخرى.