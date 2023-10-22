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الرياضة

«أوروبا بالعربي».. برشلونة يُهدد الريال والعالم يُودّع «البارون»!

«أوروبا بالعربي».. برشلونة يُهدد الريال والعالم يُودّع «البارون»!
22 أكتوبر 2023 13:55

عمرو عبيد (القاهرة)
لم يقتصر ظهور نعي «البطل الأسطوري» السير بوبي تشارلتون على الصحف البريطانية وحدها، بل خرجت أغلب أغلفة الصحف العالمية، حتى السياسية منها، لتودع بطل المونديال القديم الراحل، حيث كتبت «ماركا» الإسبانية في عنوان رئيس «وداعاً أيها الأسطوري بوبي»، وهو ما كررته مواطنتها «آس» بتوديعها النجم الإنجليزي الأفضل عبر كل العصور، حسب وصفها، وكذلك كان الأمر في الصحف «الكتالونية»، موندو ديبورتيفو وسبورت، اللتين سارتا على نفس النهج.

 

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راموس يعطل «الريال»!


وكتبت «لاجازيتا» الإيطالية «وداعاً بارون المونديال»، وقالت «كورييري ديللو سبورت» إن كرة القدم تنعى أسطورتها، بينما وصفته «توتوسبورت» بـ«فخر إنجلترا»، وبالطبع تصدرت صورة الأسطوري الراحل أغلفة الصحف البريطانية وعنونت «صنداي بيبول» غلافها بوصفها إنه «بطل إلى الأبد»، وقالت «ميرور» إن إنجلترا لن تنساه أبداً وكذلك كرة القدم، وكتبت «ستار سبورت» إن السير بوبي «أيقونة إنجليزية حقيقية»، في حين أكدت «إكسبريس» أن كرة القدم تبكي تشارلتون!
وبالعودة إلى الصحف الإسبانية، كان النجم سيرجيو راموس هو بطل الجولة العاشرة في «الليجا»، حيث كتبت «آس» إنه نجح في عرقلة ريال مدريد، وكان الأفضل على الإطلاق في تلك المباراة مع إشبيلية، بينما وضعت «ماركا» صورة احتكاكه مع مدافع «الريال» روديجر بعنوان «ضغط شديد»، وهو ما أكدته صحيفة «سبورت» الكتالونية بقولها إن الريال تعثّر قبل «الكلاسيكو» وكل ما يحتاجه برشلونة هو الاستفاقة وتحقيق الفوز لوضع منافسه تحت ضغط أكبر قبل المواجهة الكُبرى.
وكانت صحيفة «لي سبورتيو» الكتالونية قد تجاهلت أغلب الأمور التي وقعت في «الليجا» أو خارج إسبانية، حيث توقفت كثيراً عند أحداث الجمعية العمومية العادية لبرشلونة، التي قدمت الاتفاق التام والدعم الكامل لرئيسها خوان لابورتا ومجلس إدارته، وشكّلت جبهة دفاع قوية عن «البارسا» في ظل الاتهامات التي يواجهها، وكتبت الصحيفة «إنها الشرعية»، ونقلت الكثير من كلمات لابورتا التي قال فيها إن تاريخ برشلونة «نظيف»، وإن النادي يتعرض لمؤامرة لن تنجح أبداً لأنها بلا أي دليل، وأشار إلى ريال مدريد وإدارته بقوله: «عليهم انتظار ما سيحدث، لأن الفترة الذهبية المخيفة لبرشلونة ستعود»!

بوبي تشارلتون
برشلونة
ريال مدريد
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