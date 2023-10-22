الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استقبال حافل لمنتخب بناء الأجسام

استقبال حافل لمنتخب بناء الأجسام
22 أكتوبر 2023 14:03

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي


حظيت بعثة منتخب بناء الأجسام والفيزيك باستقبال حافل، لدى العودة إلى الدولة، في ختام المشاركة الإيجابية في البطولة الخليجية الأولى بالبحرين، وحصوله على «الوصافة»، برصيد 20 ميدالية، وبطاقة احتراف، وكأس بطل أبطال الفيزيك.
استقبل البعثة علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، ومحمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية، وعدد من المسؤولين والجمهور.
ووصف علي بن حيدر الإنجاز بالمتميز والمهم والإضافة إلى سجل رياضة الإمارات، لدورها بتعزيز مكانة بناء الأجسام على المستوى الدولي، مؤكداً أن أداء اللاعبين عزز من قيمة الإنجاز والفوز بالميداليات، إضافة إلى أنه يتزامن مع الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم بإسبانيا خلال نوفمبر المقبل.
وتوجه نائب رئيس الاتحاد بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين للروح العالية والمستويات الجسمانية والفنية، وطالبهم بالحفاظ على الجاهزية، تمهيداً للمشاركة في «المونديال».
وأعرب علي ضاوي بطل أبطال الفيزيك الخليجي، عن سعادته بنيل بطاقة الاحتراف، والميدالية الذهبية، في فئته لأكثر من 182 سنتمتراً، مؤكداً أنه سعيد بالإنجاز لأهميته ومكانته، كما أن الفوز يعزز الثقة لديه، والفوز بالذهبية، يعكس استعداداته وجاهزيته لخوض بطولة العالم المقبلة.
وقدم اللاعب الشكر والتقدير إلى الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والرعاية التي مهدت للإنجازات، مشيداً بجهود الجهازين الفني والإداري.

الإمارات
بناء الأجسام
البحرين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©