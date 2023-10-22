استقبال حافل لمنتخب بناء الأجسام



دبي (الاتحاد)



حظيت بعثة منتخب بناء الأجسام والفيزيك باستقبال حافل، لدى العودة إلى الدولة، في ختام المشاركة الإيجابية في البطولة الخليجية الأولى بالبحرين، وحصوله على «الوصافة»، برصيد 20 ميدالية، وبطاقة احتراف، وكأس بطل أبطال الفيزيك.

استقبل البعثة علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام، ومحمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية، وعدد من المسؤولين والجمهور.

ووصف علي بن حيدر الإنجاز بالمتميز والمهم والإضافة إلى سجل رياضة الإمارات، لدورها بتعزيز مكانة بناء الأجسام على المستوى الدولي، مؤكداً أن أداء اللاعبين عزز من قيمة الإنجاز والفوز بالميداليات، إضافة إلى أنه يتزامن مع الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم بإسبانيا خلال نوفمبر المقبل.

وتوجه نائب رئيس الاتحاد بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين للروح العالية والمستويات الجسمانية والفنية، وطالبهم بالحفاظ على الجاهزية، تمهيداً للمشاركة في «المونديال».

وأعرب علي ضاوي بطل أبطال الفيزيك الخليجي، عن سعادته بنيل بطاقة الاحتراف، والميدالية الذهبية، في فئته لأكثر من 182 سنتمتراً، مؤكداً أنه سعيد بالإنجاز لأهميته ومكانته، كما أن الفوز يعزز الثقة لديه، والفوز بالذهبية، يعكس استعداداته وجاهزيته لخوض بطولة العالم المقبلة.

وقدم اللاعب الشكر والتقدير إلى الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والرعاية التي مهدت للإنجازات، مشيداً بجهود الجهازين الفني والإداري.