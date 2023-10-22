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الرياضة

الحمادي يشارك في اجتماعات «عربي الأثقال»

الحمادي يشارك في اجتماعات «عربي الأثقال»
22 أكتوبر 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد) 

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يتوجه فيصل الحمادي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الاثقال إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لحضور اجتماعات الاتحاد التي تعقد على هامش البطولة العربية التي تقام من 25 إلى31 أكتوبر الجاري.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بنشاط الاتحاد، وفي مقدمتها اختيار الدولة التي تستضيف نسخة العام المقبل من البطولة العربية، ومناقشة أسس تطوير اللعبة عربياً بالمستوى الذي يليق بحجم الطموح العربي دولياً وأولمبياً. 
وشملت الدعوة التي وجهت إلى الحمادي حضور فعاليات بطولتي إفريقيا للمنتخبات والأندية لرفع الأثقال خلال الفترة نفسها. 

 

الإمارات
رفع الأثقال
مصر
فيصل الحمادي
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