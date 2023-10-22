الحمادي يشارك في اجتماعات «عربي الأثقال»



دبي (الاتحاد)



يتوجه فيصل الحمادي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الاثقال إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لحضور اجتماعات الاتحاد التي تعقد على هامش البطولة العربية التي تقام من 25 إلى31 أكتوبر الجاري.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بنشاط الاتحاد، وفي مقدمتها اختيار الدولة التي تستضيف نسخة العام المقبل من البطولة العربية، ومناقشة أسس تطوير اللعبة عربياً بالمستوى الذي يليق بحجم الطموح العربي دولياً وأولمبياً.

وشملت الدعوة التي وجهت إلى الحمادي حضور فعاليات بطولتي إفريقيا للمنتخبات والأندية لرفع الأثقال خلال الفترة نفسها.