بيانيتش: استمتعت مع رونالدو أكثر عن ميسي!

علي معالي (دبي)

يحمل البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الشارقة الكثير من الذكريات الجميلة في مسيرته الكروية، عندما لعب إلى جوار أفضل لاعبين في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وكانت مباراة منتخب البوسنة والهرسك الأخيرة في تصفيات كأس أمم أوروبا، والتي انتهت بفوز البرتغال 5-0 وتأكيد صدارة المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة بـ 24 نقطة في 8 مباريات، فرصة لكي يلتقي بيانيتش مع رونالدو مرة أخرى.



عبر بيانيتش عن سعادته الكبيرة للقاء رونالدو مرة أخرى، وقال: «من دواعي سروري أن يراه ابني، لقد كنت محظوظاً بما فيه الكفاية للعب مع كريستيانو رونالدو وكذلك ليونيل ميسي، ومن الصعب تحديد من هو الأقوى، ومع ذلك، كنت أستمتع مع رونالدو أكثر من ميسي».

وأضاف: «إنهما اثنان من أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وهما مثالان رائعان، وأتحدث مع رونالدو كثيراً، ولدي الكثير من الذكريات معه، فهو لاعب كرة قدم رائع وعظيم، إنه الأقوى الذي عملت معه على الإطلاق وواحد من أفضل اللاعبين، وأرى أنه من بين أقوى اثنين أو ثلاثة لاعبين في تاريخ كرة القدم».

وتابع بيانيتش البالغ من العمر 33 عاماً مع 114 مباراة دولية و 18 هدفاً قائلاً: «أعتقد أنني استمتعت مع رونالدو أكثر من ميسي، وكلاهما يضربان الأمثلة الرائعة للاعب الكرة المميز على مستوى التاريخ».

لعب ميراليم بيانيتش 178 مباراة في يوفنتوس، وسجل 22 هدفاً مع 41 تمريرة حاسمة، وفي برشلونة لعب 30 مباراة فقط، دون أن يحقق أي إنجازات، وغادر بيانيتش برشلونة في سبتمبر 2022، لعدم تجديد عقده، وانتقل إلى نادي الشارقة، مسجلاً 5 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة في 37 مباراة مع «الملك».