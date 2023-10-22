«السماوي» يحصد «ثالث» كأس الطائرة أمام «البرتقالي»



معتصم عبدالله (دبي)



حصد بني ياس المركز الثالث في «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، بعدما كرر تفوقه أمام ضيفه عجمان 3-1، في مواجهة إياب تحديد المركز الثالث، والتي أقيمت على صالة «السماوي» بالعاصمة أبوظبي، وفاز بني ياس ذهاباً بنتيجة 3-0.

وفرض «السماوي» أفضليته في الشوطين الأول والثاني، بالتفوق «25- 16، 26- 24»، قبل أن يكسب «البرتقالي» الشوط الثالث «27- 25»، ليعود بني ياس، ليحسم المواجهة في الشوط الرابع «25- 16».

وكان بني ياس حل ثانياً في المجموعة الثانية بالدور التمهيدي لكأس الطائرة، خلف الوصل المتصدر، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام شباب الأهلي 0-3، ليواجه بعدها عجمان على المركز الثالث.

ويُسدل الستار السبت المقبل على «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، أولى بطولات موسم 2023- 2024 لفئة الرجال، بإقامة «الفاصلة» بين الوصل وشباب الأهلي، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر.

وحقق الوصل الفوز ذهاباً 3-2، قبل أن يخسر «الإياب» 2-3، وشهدت المباراة الظهور الأول لمحترف «الإمبراطور» الجديد هنري عمر «31 عاماً» من الدومنيكان، والمنتقل حديثاً إلى «الأصفر».

ويملك هنري عمر اللاعب السابق لنادي العربي الكويتي، مشواراً متميزاً في صالات الطائرة، بعدما حصد جائزة أفضل مسجل في قارة أميركا 2019، كما سبق له اللعب في أنطاليا التركي، وبودفا المونتينيجري، وأوشوايا أبيزا الإسباني، وإيراكليس شالكيداس اليوناني، والرسالة اللبناني، والعربي الكويتي.