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الرياضة

شباب الأهلي يفوز بسباق الحمرية للدراجات

شباب الأهلي يفوز بسباق الحمرية للدراجات
22 أكتوبر 2023 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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حصد شباب الأهلي المراكز الثلاثة الأولى، في سباق الحمرية للدراجات للطريق، والذي أقيم بمشاركة 40 دراجاً من 7 أندية، لمسافة 90 كم.
ونجح دراجو «الفرسان» في السيطرة على سباق الكبار، حيث فاز عبدالرحمن البلوشي، بالمركز الأول، بزمن 2:05:45 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 43.03 كم، وحل وليد النقبي في المركز الثاني، وبول جريجا ثالثاً.
وفي سباق تحت 23 سنة، فاز أسامة صباهي «نادي أبوظبي» بالمركز الأول، بزمن 2:13:23 ساعة، وجاء سيف الأميري «شباب الأهلي»، في المركز الثاني، فيما حل زايد العبيدلي «نادي أبوظبي» في المركز الثالث.
حضر السباق ومراسم التتويج، منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي الأندية، وأشاد بوعصيبة بمستوى السباق وقوته، موجهاً الشكر إلى نادي الحمرية، وشرطة الشارقة، على ما يقومان به من مجهود لتنظيم سباقات الاتحاد باقتدار.

شباب الأهلي
الحمرية
نادي الحمرية
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