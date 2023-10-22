أبوظبي والعين في صدارة دوري الشطرنج

دبي (الاتحاد)

أسفرت الجولة الأولى للدوري العام للشطرنج للرجال، والتي انطلقت السبت عن فوز نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5-1، بقاعة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بعد مواجهات تسيدها فريق أبوظبي بالفوز في 4 مباريات والتعادل في اثنتين فيما نجح فريق الشارقة الثقافي للشطرنج في الفوز على نادي دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

فاز الشارقة في 4 مباريات مقابل الفوز مرة واحدة لفريق دبي والتعادل في مباراة، وحضر المواجهات نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ويتصدر أبوظبي قمة الترتيب بعد الجولة الأولى برصيد نقطتين متساوياً مع الشارقة الوصيف ثم دبي والعين من دون نقاط.

ويلتقي في الجولة الثانية لدوري الرجال يوم السبت المقبل، العين مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بنادي العين، وأبوظبي مع دبي بمقر نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأسفرت الجولة الأولى لمنافسات بطولة السيدات عن فوز نادي العين على نادي أبوظبي 4-2 في المواجهات التي جرت بينهما بقاعة نادي أبوظبي، وفاز العين في 4 مباريات مقابل فوز أبوظبي بمباراتين، فيما أسفرت مواجهة دبي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن التعادل 3-3، بعدما فاز كل فريق بمباراتين والتعادل في مباراتين، ويتصدر العين قمة دوري السيدات برصيد نقطتين يليه في المركز الثاني دبي وفتيات الشارقة ولكل منهما نقطة واحدة ثم أبوظبي الأخير من دون نقاط.

وتشهد بطولة السيدات يوم السبت المقبل مواجهتين، الأولى تجمع بين العين وفتيات الشارقة في ضيافة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والثانية تجمع بين أبوظبي ودبي في ضيافة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.