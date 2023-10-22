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الرياضة

سالم عبد الرحمن أفضل عربي في «ماسترز الشطرنج»

سالم عبد الرحمن أفضل عربي في «ماسترز الشطرنج»
22 أكتوبر 2023 15:34

رضا سليم (دبي) 

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حصل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على جائزة أفضل لاعب عربي، في بطولة قطر ماسترز الدولية المفتوحة التي شهدت بمشاركة نخبة من أبرز المصنفين عالمياً، بعدما نجح «الفتى الذهبي» في إنهاء البطولة في« المركز 13»، برصيد 5.5 نقطة. 
وتعادل سالم عبد الرحمن «المصنف 14» في البطولة، مع ديفيد بافاريان «المصنف 23»، ليرفع رصيده لـ5 نقاط ونصف النقطة، وهي أفضل نتيجة للاعب عربي في البطولة. 
وتُوج الأوزبكي نوديربك يوجاباييف باللقب، بعدما أنهى الجولات التسع برصيد 7 نقاط، وحل مواطنه نوديربيك عبد الستاروف وصيفاً، بكسر التعادل مع البطل، فيما فازت الهندية فيشالي راميشبابو بلقب السيدات، بحصولها على 5 نقاط.
وشارك في البطولة التي جرت وفق النظام السويسري من 9 جولات «90 دقيقة لكل جولة + 30 ثانية لكل نقلة»، 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة، بينهم 62 أستاذاً دولياً كبيراً يمثلون 16 دولة عربية، وبلغت الجوائز 120 ألف دولار.

الشطرنج
سالم عبدالرحمن
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
قطر
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