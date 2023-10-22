كاكو: «الزعيم» لا يخشى الهلال والنصر في «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)



شدد الدولي الباراجواياني أليخاندرو روميرو «كاكو» صانع ألعاب العين، على أن «الزعيم» في قمة الجاهزية للمنافسة بقوة في كل المحافل، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يتعاملون مع كل بطولة بتركيز شديد، في ظل وجود أكثر من لقب، يجب الظفر بها، في موسم مليء بالتحديات المحلية والقارية، بالنسبة لـ«كتيبة البنفسج».

وأكد كاكو أن «الزعيم» لا يخشى مواجهة أي منافس في قارة آسيا، وقال: العين مرشح أيضاً للفوز بالبطولة، لأن التتويج بها ليس مستحيلاً، كما يملك اسماً كبيراً في الكرة الآسيوية، وذلك في ظل ثقة لاعبي العين بقدراتهم، والدعم الجماهيري الكبير من «الأمة العيناوية».

وعن مشوار الفريق حتى الآن في «الأبطال»، وأنه الأقوى هجوماً بتسجيل 7 أهداف في مباراتين، قال كاكو «سعيد للغاية بافتتاح أول جولتين في «دوري الأبطال» بفوزين متتاليين، مما يمنح الفريق «دفعة معنوية» كبيرة، ويضاعفها إحراز المزيد من الأهداف التي جعلت الخط الأمامي الأقوى بالأرقام، والعين يستحق ذلك، في ظل وجود لاعبين رائعين، أمثال لابا وسفيان رحيمي وباقي زملائي بالفريق».

وأضاف: «ندخل كل مباراة بدوافع الفوز، وهناك روح قتالية عالية بين اللاعبين، رغبة منهم في الظهور بأفضل صورة، لإرضاء «الأمة العيناوية»، وحصد النتائج الإيجابية دائماً، وفي أي بطولة أو مباراة».

وقال «نلتقي الفيحاء الثلاثاء، وهو فريق يملك رغبة كبيرة في الفوز، ونحن أيضاً، ونلعب أمامه بحذر، وجاهزون للتحدي».

وأضاف: لا يمكن ترشيح فرق يمكنها بلوغ النهائي، والمنافسة على اللقب، من دون وضع اسم العين ضمن القائمة، وهذا يشعرني بالفخر، ومن أهم أسباب اختياري الانتقال إلى «الزعيم»، الغني بتاريخه في كرة القدم الإماراتية والآسيوية، لذلك لا نخشى أي منافس، سواء الهلال أو النصر، في الأدوار المقبلة، وتركيزنا الآن ينصب على الفيحاء، حيث نتعامل مع البطولة بنظام «القطعة»، وكل مباراة نخوضها على حدة، وفي «الأدوار الإقصائية» من الوارد أن نلتقي أياً من الفريقين، ونحن نحترم الجميع، ولكن لا نخشى أحداً، وبالتأكيد هناك فرق كثيرة تحسب ألف حساب للعين، وبشكل عام سنكون في قمة الجاهزية عند لقاء أي منافس في آسيا، سواء الهلال أو النصر، أو باقي الفرق في البطولة، والعين كبير ولديه نفس الحظوظ، والفرص التي تتوافر لباقي منافسيه، وقادرون أن ننافس على اللقب القاري، شريطة أن نستمر في تقديم الأداء الجماعي المتميز، ونتعامل مع البطولة، ومشوارها الطويل بتركيز شديد.

وقال: البعض يتحدث عن الأسماء العالمية التي تتوفر في النصر والهلال، وأود التأكيد على أننا أيضاً نملك أسماءً كبيرة للغاية في سماء الكرة الآسيوية، لابا ورحيمي وإيريك وخالد عيسى والأحبابي وبرمان ويحيى نادر، وجوناتاس وباقي الفريق، وإذا قدمنا كرتنا بالأسلوب الذي نجيده، يكون النصر حليفنا في كل مباراة.

وعن أكثر الفرق أو اللاعبين الذين يرغب في لقائهم من السعودية بعد الفيحاء، حال تأهل الفريق من المجموعات، قال: «سبق لي مواجهة الفرق السعودية، ولكن أتمنى مواجهة النصر أو الهلال، والتقيت رونالدو الموسم الماضي، عندما كنت مع التعاون، وأتمنى أن التقيه مجدداً، وأنا بقميص العين، وهذه المرة للفوز عليه، فهو لاعب تاريخي، ومن المهم اللعب أمامه».

قال كاكو: سعيد بالانضمام إلى العين، ونعيش أجواء إيجابية وعائلية داخل «قلعة البنفسج»، ونستعد بكل قوة للمواجهة المرتقبة أمام الفيحاء، لأن هدفنا الفوز الثالث الذي يعزز حظوظنا للتأهل في صدارة المجموعة، وبعدها يكون لكل «حادث حديث» في قادم المواجهات.

ويستعد العين للقاء الفيحاء السعودي، الثلاثاء، باستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، ويحتل صدارة المجموعة الأولى «6 نقاط»، ويسعى لتأكيد التفوق، سعياً لحسم «البطاقة المؤهلة» إلى دور الـ16 مبكراً.