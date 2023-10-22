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الرياضة

جيراسي يهزم هالاند ومبابي وبيلينجهام!

جيراسي يهزم هالاند ومبابي وبيلينجهام!
22 أكتوبر 2023 17:30

عمرو عبيد (القاهرة)
في موسمه الحالي «المُذهل»، يتفوق المهاجم الغيني سيرهو جيراسي على كبار هدافي الدوريات الـ5 الأوروبية، ليس فقط فيما يتعلق بإجمالي حصاده التهديفي حتى الآن، بل في كثير من التفاصيل الفنية التي تدور حولها تلك الأهداف، حيث يُعد هداف شتوتجارت و«البوندسليجا» الأفضل في قائمة «الهداف المتسلسل»، بعدما نجح في زيارة الشباك خلال 5 مباريات متتالية في الدوري الألماني، وهو الرقم الأعلى بين جميع الهدافين، بل إنه أحرز الأهداف في 7 مباريات من إجمالي 8!
وتلاه في تلك القائمة «الخاصة» هداف مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، بالتساوي مع كليان مبابي وجود بيلينجهام، نجمي باريس سان جيرمان وريال مدريد، بتسجيل كل منهم الأهداف في 4 مباريات متتالية بدورياتهم، «البريميرليج» و«ليج ون» و«الليجا» على الترتيب، في حين كان أفضل حصاد متتالٍ لكل من هاري كين مع بايرن ميونيخ ولاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان، هو هز الشباك في 3 مباريات متتالية، إلا أن هداف «سيري آ» فعلها مرتين مع «الأفاعي».
كما يملك جيراسي معدلاً تهديفياً «خارقاً» مع انطلاقته هذا الموسم، إذ يُسجّل نجم شتوتجارت هدفاً واحداً على الأقل في كل 46 دقيقة لعب، أي بمتوسط هدف/ شوط، وجاء لاوتارو «وصيفاً» في «الكالشيو» بمعدل هدف/ 65 دقيقة، مقابل 76 للفرنسي مبابي وبفارق دقيقة واحدة فقط عن هاري كين، وحصل هالاند على المركز الخامس في تلك القائمة بتسجيله هدف/ 89 دقيقة لعب، مقابل 96 لـ«الصاروخ الإنجليزي» بيلينجهام، ثم ظهر من بعيد جريزمان وصلاح بمعدل هدف/ 106 دقائق للفرنسي مقابل 111 للمصري!
وبين الهدافين الـ8 الكبار في الدوريات الخمس، يُعد بيلينجهام الأقل استفادة من ركلات الجزاء لأنه لم يُحرز أي أهداف بواسطتها، وكان الحال مقارباً مع جيراسي وهالاند ولاوتارو، بعدما سجّل كل منهم هدفاً وحيداً عبرها، في حين أن صلاح وكين ومبابي استغلا ركلات الجزاء 3 مرات في زيادة حصيلتهم التهديفية، بينما وقّع جريزمان على هدفين منها.
أخيراً، يُقدّم سيرهو جيراسي «كوكتيل مهارات» في «البوندسليجا» بصورة باهرة، إذ أحرز 10 أهداف بقدمه اليُمنى مقابل هدفين بيُسراه ومثلهما برأسه، مثلما كان الحال بتقارب كبير مع مارتينيز «قناص الكالشيو»، الذي سجّل 9 أهداف بيُمناه مقابل هدف واحد بالرأس وآخر بالقدم اليُسرى، وكذلك هز بيلينجهام الشباك 4 مرات بقدمه اليُمنى ومرتين باليُسرى ومرتين بالرأس، أما هاري كين فقد استخدم يُمناه في تسجيل 6 أهداف مقابل هدف باليُسرى و2 بالرأس، بينما سجّل جريزمان 5 أهداف بالقدم اليُسرى وهدف بيُمناه وآخر برأسه، ويبقى فقط أن صلاح أحرز جميع أهدافه بيُسراه مثلما فعل مبابي بقدمه اليُمنى فقط، في حين هز هالاند الشباك برأسه مرتين مقابل 7 أهداف بالقدم اليُسرى.

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