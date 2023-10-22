خالد المدفع عضواً في «الدولي البحري»

الشارقة (الاتحاد)

فاز خالد جاسم المدفع نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بعضوية الاتحاد الدولي، من 2023 إلى 2027، في التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأعرب المدفع عن سعادته بالإنجاز الذي يعكس الثقة العالمية في أبناء الإمارات، بفضل ما تحظى به الرياضة، بمختلف مجالاتها من رعاية واهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الإمارات تمضي قدماً في أداء رسالتها، وتعمل من خلال استراتيجيات واضحة لاستحداث خطط جديدة وقوية، للارتقاء بالرياضات البحرية عالمياً.