الشارقة وناساف.. سباق إلى «صدارة الثانية»

علي معالي (الشارقة)

تنتظر الشارقة، اليوم، «فرصة ذهبية» ومباراة مصيرية على صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يستضيف ناساف الأوزبكي، في «الإمارة الباسمة» باستاد الشارقة، ضمن الجولة الثالثة، حيث يمنح الفوز «الملك» صدارة المجموعة مباشرة، ويتراجع الفريق الأوزبكي إلى «الوصافة» التي يحتلها ناساف قبل مباراة الليلة.

ويبدو السباق محموماً حتى اللحظة بين الشارقة وناساف، حيث يحتل «الملك» المركز الثاني، بعد جولتين بـ 4 نقاط، من تعادل مع السد سلبياً، والفوز في الجولة الثانية على الفيصلي الأردني بهدف، في حين جمع ناساف «العلامة الكاملة» بـ6 نقاط، من فوزين على الفيصلي 1-0، وعلى السد 3-1، ويأتي السد في المركز الثالث بنقطة واحدة والفيصلي الأردني رابعاً من دون رصيد، ويلتقيان معاً في الجولة الثالثة على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم.

وبالتالي تصبح موقعة الجولة الثالثة بين الشارقة وناساف مهمة للغاية في مسيرة «الملك»، من أجل صدارة المجموعة مبكراً، وفرض هيمنته القارية، في ظل التراجع المحلي للفريق، وإحياء الآمال كذلك بين السد والفيصلي.

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الشارقة مع ناساف، وسبق لـ«الملك» أن تفوق على نادٍ أوزبكي آخر وهو باختاكور في نسخة 2021، حيث تفوق الملك ذهاباً 4-1، وتعادل إياباً 1-1، في النسخة المجموعة التي استضافها نادي الشارقة.

ويتميز ناساف في هذه النسخة بالقوة الهجومية، حيث سجل حتى الآن في مباراتين 4 أهداف، في المقابل سجل الشارقة هدفاً واحداً، وفي الوقت الراهن يعاني دفاع «الملك» من هزة غير مسبوقة منذ سنوات، في ظل غياب شاهين عبد الرحمن للإصابة، مع تأرجح مستوى اليوناني مانولاس ومن يتواجد معه في قلب الدفاع.

وفي الوقت نفسه لم ينجح هجوم الشارقة، والذي يقوده في الوقت الراهن مهاجم قوي، بحجم المالي موسى ماريجا، ومعه تيجالي وكايو لوكاس وعثمان كمارا، وخلفهم الثنائي القوي البوسني بيانيتش والتونسي فراس بالعربي، وتنتظر جماهير وعشاق الشارقة صحوة قارية متميزة في لقاء ناساف، تمحو الآثار السلبية التي تركها «الملك» على المستوى المحلي.

ويعيش ناساف نشوة الانتصار المحلي الأخيرة بالفوز على دينامو، والتأهل لنهائي كأس أوزبكستان، ويحتل ناساف المركز الثالث في بطولة الدوري، بعد 21 جولة برصيد 39 نقطة وله مباراة مؤجلة، حيث يتصدر باختاكور الجدول برصيد 46 نقطة.

في المقابل يعاني «الملك»، بعد خسارة في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويحتل المركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 9 نقاط،، بعد مرور 5 جولات، وأصبح كوزمين وكتيبته من اللاعبين مطالبين بالصحوة القارية، حتى يكون لها تأثيرها الإيجابي على المنافسات المحلية المقبلة.