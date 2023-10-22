«كأس زايد» طموح «إيلاف» في تولوز

عصام السيد (أبوظبي)

يحتضن مضمار تولوز الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، ويقام السباق تحت مظلة النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويشارك في سباق كأس زايد على مسافة 2200 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق 6 خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات الخيول في أوروبا.

وأقوى الخيول المرشحة للفوز والطامحة للفوز، هي الفرس «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة أنتوني كراستوس.

وكانت «إيلاف» البالغة من العمر ست سنوات، والمنحدرة من نسل «رباح دو كارير» قد خاضت 16 سباقاً خلال تاريخها السباقي حققت خلالها الفوز ثلاث مرات متضمنة سباق ليوا إنترناشونال للفئة الأولى، والمركز الثاني أربع مرات، والمركز الثالث ثلاث مرات، وجمعت مكاسب مالية قدرها 186.643 يورو.

وينافس على اللقب الذي يعد جوهرة سباقات مضمار تولوز الفرنسي، الجواد «جعفر» لعبد الله فهد العطية، بقيادة مايكل بارزلونا، والمهرة «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بقيادة فالنتين سيجوي وكلاهما بإشراف فرانسوا روهات.

وهناك الجواد «متباهي عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، والجواد «هادي دو كارير» لخليفة بن شعيل الكواري، وقيادة أوليفيه بيلييه، والفرس «ياسمين الشام» ليونامي للاستثمار، وقيادة إيميلن ريفولت، وكلاهما بإشراف توماس فورسي.