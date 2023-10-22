اليوم.. قرعة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تجرى قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، بصالة «مبادلة أرينا»، في مدينة زايد الرياضية، وتنطلق المنافسات صباح غد، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ضمن البطولات العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 467 لاعباً ولاعبة، من 81 دولة من بينها 11 دولة عربية، هي الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، تونس، لبنان، جيبوتي، بينما تشارك الجزائر في «الكاتا» و«المحاربين القدامى»، وسوريا في «المحاربين القدامى».

ورصدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، جوائز نقدية بقيمة 155 ألف يورو، حسب لائحة الاتحاد الدولي، وتوزع فيها 56 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين الأوائل، و14 ميدالية فضية لفئتي الرجال والسيدات، بجانب 28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع، بجانب نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

ويتنافس الرجال في 7 أوزان «تحت 60 كجم و66 و73 و81، تحت 90، تحت 100، وفوق 100 كجم»، فيما تتنافس السيدات في 7 أوزان «تحت 48، 52، 57، 63، 70، 78 كجم، وفوق 78 كجم»، وتقام تصفيات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما تكون الأدوار النهائية والتتويج خلال الفترة المسائية.

ومع بدء مراسم مؤتمر قرعة البطولة، يكتمل وصول الوفود المشاركة، عند إغلاق باب الاشتراك، وتواصلت تدريبات المنتخبات التي وصلت إلى أبوظبي، بصالات التدريب الفرعية بصالة مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية، حيث تقام البطولة، وتقرر أن يكون الدخول لها بالمجان، ووُجهت الدعوة إلى كل الأندية الأعضاء والصالات الرياضية الخاصة، وعشاق اللعبة من الجاليات، لحضور المنافسات بالمجان.

واستأنف منتخبنا المشارك في البطولة تدريباته، عقب عودته من جورجيا، بالصالة الفرعية، وذلك بإشراف طاقمه الفني المكون من فيكتور وأشيدا كوكي.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، للبطولة، مؤكداً أن نسخة هذا العام لها خصوصية لدى أسرة الجودو في العالم، بعد اقتراب مرحلة التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، وزيادة حده التنافس والإثارة بين أبطال اللعبة، بعد زوال آثار «جائحة كورونا»، التي تعامل معها الاتحاد الدولي للجودو بطريقة مثالية، مع استمرار النشاط من دون توقف وبشكل متميز، لتأتي بطولة أبوظبي في ثوبها الثلاثي الجديد، وسط مشاركة متميزة من أبطال العالم، واستحق الجميع الشكر على المشاركة، مع الترحيب بهم أشقاءَ وأصدقاءَ في بلدهم الثاني، بعد أن ضمت البطولات الثلاث حتى الآن 1747 لاعباً ولاعبة.

وأضاف: إن مشاركة جودو الإمارات هذه المرة تختلف عن البطولات الماضية، حيث حرص الاتحاد على منح الفرصة لعدد من لاعبي منتخب الشباب الصاعد، في بطولة الجودو والكاتا، لإعدادهم للاستحقاقات الإقليمية المقبلة، والبطولة مناسبة جيدة للاستفادة من المستويات الفنية المتقدمة عالمياً، بعد تفوقهم على مستوى البطولات عربياً وقارياً وخليجياً.

وقال: نحن في اتحاد الجودو، فخورون باستمرارية الحدث الرياضي العالمي في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، في ظل دعم مجلس أبوظبي الرياضي، وهو ما يعكس تطور اللعبة على المستويات كافة، وأيضاً يبرز حجم القاعدة الكبيرة التي تحظى بها، وبلغ عدد ممارسيها نحو 30 مليون شخص حول العالم، فيما يضم الاتحاد الدولي نحو 200 اتحاد وطني في كل قارات العالم.