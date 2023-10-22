دبا الحصن ينتزع المركز الثالث

معتصم عبدالله (دبي)

انتزع دبا الحصن المركز الثالث في «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، خلف العروبة المتصدر بـ 16 نقطة، والظفرة «الوصيف» وله 14 نقطة، عقب فوزه «الثمين» على مضيفه الحمرية 1-0، في ختام «الجولة السادسة»، وسجل «البديل» جيلمار دا سيلفا الهدف الوحيد للضيوف الدقيقة 74، من المباراة التي شهدت طرد عبدالله النوبي مدافع الحمرية، بالإنذار الثاني، في الدقيقة 88. وحفل ختام الجولة السادسة بـ «الغزارة التهديفية»، بتسجيل الفرق 18 هدفاً، وجاءت الحصيلة الأكبر في مباراة يونايتد أمام ضيفه سيتي التي انتهت بفوز الأول 6-2، وارتقى يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى، إلى المركز الرابع، برصيد 10 نقاط، مقابل 4 نقاط لسيتي «قبل الأخير». وكسب الجزيرة الحمراء ضيفه مسافي 2-0، وسجل بيران ايزكيول في الدقيقة 18، ودانيلو أوليفيرا في الدقيقة 68 هدفي المباراة، ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثامن، مقابل 6 نقاط للحمرية الثاني عشر. وفي بقية المباريات، تفوق الذيد على مضيفه التعاون 3-1، فيما قلب جلف يونايتد تأخره أمام ضيفه الرمس، بهدف جواو فيتور، في الدقيقة 25، إلى فوز 2-1 بهدفي هانتس لودورب في الدقيقة 81، وراشد حسن في الدقيقة 88.