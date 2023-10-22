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الرياضة

سباق مجتمعي لتعزيز «ثقافة الدراجات» في العاصمة

سباق مجتمعي لتعزيز «ثقافة الدراجات» في العاصمة
23 أكتوبر 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، أمس النسخة الثانية من «سباق العين ضمان فوندو»، انطلاقاً من مضمار الدراجات بمدينة العين، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان».. وبلغت مسافة السباق 120 كم، وشارك فيه 250 متسابقاً من جميع الفئات.
ويأتي السباق ضمن جهود تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، وشهد السباق منافسة قوية من المشاركين لتقديم أفضل المستويات خلال مرورهم بمعالم مدينة العين، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.. وقال النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي للنادي: إن رياضة الدراجات الهوائية، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، أصبحت محل اهتمام المجتمع، ونسعى لجعلها أسلوب حياة، نظراً لفوائدها الصحية والرياضية.

الدراجات
أبوظبي
نادي أبوظبي للدراجات الهوائية
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