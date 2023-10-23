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الرياضة

فيرستابن.. «العالمي الثالث» بـ «النصر 50»

فيرستابن.. «العالمي الثالث» بـ «النصر 50»
23 أكتوبر 2023 07:33

أوستين (أ ف ب)

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رفع ماكس فيرستابن سائق ريد بول الهولندي، عدد انتصاراته في بطولة العالم لـ «الفورمولا- 1»، إلى 50 سباقاً في مسيرته، بعد فوزه بلقبه العالمي الثالث توالياً، بحلوله في المركز الأول لجائزة الولايات المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.
وأنهى فيرستابن، المنطلق من المركز السادس على حلبة أوستين، السباق «56 لفة»، بوقت 1.35:21.362 ساعة، متقدماً بفارق 2.225 ثانيتين، على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، المُتوج باللقب العالمي سبع مرات، ومواطن الأخير سائق ماكلارين لاندو نوريس الذي تأخر بفارق 10.730 ثانية.
ورفع فيرستابن، الذي حسم لقب الفئة الاولى خلال السباق السريع في الجولة الماضية على حلبة لوسيل القطرية، عدد انتصاراته هذا العام إلى 15، كما حقق فوزه الثالث توالياً في أوستين، بعدما كان هيمن أيضاً على سباق السرعة «سبرينت».
قال فيرستابن ابن الـ 26 عاماً «الانطلاق من المركز السادس، جعل الأمور أكثر صعوبة بعض الشيء، وأن أفوز بالسباق الـ 50 في مسيرتي، أنا فخور جداً بهذا الإنجاز».
وعزز فيرستابن تقدمه في صدارة ترتيب السائقين إلى 466 نقطة، متقدماً بفارق 228 عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريز الذي حلّ خامساً في أوستين.
وأضاف فيرستابن على وقع صيحات الاستهجان من قبل بعض الجماهير «أعتقد أنني كنت أعاني من المكابح طوال السباق بأكمله».
من ناحيته، هنأ هاميلتون ريد بول وفيرستابن على الأداء والموسم الذي لا تشوبه شائبة، قائلاً «كنا نلحق بهم قرب النهاية وكنت متفائلاً، لكننا كنا بحاجة إلى المزيد من اللفات».

الفورمولا-1
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بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فرستابن
لويس هاميلتون
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